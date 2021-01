V igri za glavna dela na drugem tiru še trije gradbinci

Kolektor, Cengiz in Strabag so že decembra lani dobili zeleno luč za gradnjo odseka drugega tira med Črnim Kalom in Divačo.

Družba 2TDK, ki bedi nad projektom gradnje drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom, je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi razpisa za glavna dela na odseku med Črnim Kalom in Koprom priznala avstrijskemu Strabagu s podjetjema Ed Züblin in Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu Cengizu. Vsi omenjeni gradbinci so že decembra lani zeleno luč dobili tudi za gradnjo odseka med Črnim Kalom in Divačo.

Odločitev, ki jo je ob seznanitvi nadzornega sveta sprejela uprava projektnega podjetja, bo, če ne bo pritožb, pravnomočna v osmih delovnih dneh, poroča STA. Pritožbe v postopku oddaje glavnih del pri omenjenem infrastrukturnem projektu, katerega vrednost je ocenjena na nekaj več kot milijardo evrov, so sicer pričakovane.

Na decembrsko odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti gradbincev za gradnjo odseka med Divačo in Črnim Kalom so bili tako vloženi štirje zahtevki za revizijo. Zahtevke so vložila gradbena podjetja, ki jim sposobnost za nadaljnje sodelovanje na razpisu ni bila priznana, in sicer Ginex International, YDA in Unitek, IC Ictas ter Gorenjska gradbena družba. Iz družbe 2TDK so danes še sporočili, da so nadzorniki družbe soglasno potrdili podaljšanje roka za oddajo finančnih ponudb, in sicer s prvega na 22. februar.