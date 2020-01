V hrvaških kampih tudi letos ne bo šlo brez podražitev

Letos so se občutno podražile cene pavšalov v kampu Valkanela pri Vrsarju, Polari pri Rovinju, Selce pri Crikvenici in Park Soline v Biogradu.

Dopustovanje v stiku z naravo po statistikah sodeč postaja vse bolj priljubljen način preživljanja prostega časa. Navdušenje Slovencev nad kampiranjem na hrvaški obali pa kljub vse višjim cenam ne pojenja. Po številu prihodov in nočitev se namreč že tradicionalno uvrščajo v sam vrh.

Lani je dopust v hrvaških kampih preživljalo skoraj pol milijona Slovencev, ki so tam prenočili skoraj trimilijonkrat. Več je bilo le gostov iz Nemčije, Slovencem so sledili avstrijski, nizozemski in italijanski gostje.

Slovenci najštevilčnejši gostje med novoletnimi prazniki

Med letošnjimi božično-novoletnimi počitnicami pa so bili Slovenci celo najštevilčnejši gostje v hrvaških kampih. Praznike od božiča do novega leta je ob morju preživljalo 1.280 slovenskih gostov, ki so ustvarili 3.950 nočitev, kažejo statistični podatki, ki jih je pridobil portal Avtokampi.si.

Med božično-novoletnimi prazniki je v hrvaških kampih bivalo kar 1.280 Slovencev, kar je 59 odstotkov več kot lani.

Najbolj priljubljena kampa sta bila Čikat v Malem Lošinju in Porto Sole v Vrsarju. Slovencem so po številčnosti sledili Nemci in Avstrijci.

Z novo sezono pridejo tudi novi ceniki

Večina kampov na hrvaški obali je že objavila cenike dnevnih kampiranj in pavšalov za prihajajočo poletno sezono. Na portalu Avtokampi.si, kjer redno spremljajo ponudbo kampov v Sloveniji in njeni bližini, ugotavljajo, da jo veliko kampov lanske cenike pavšalov podražilo za okoli tri odstotke oziroma za od 50 do 70 evrov. Nekateri kampi pa v novo sezono vstopajo z občutnimi podražitvami. Precej dražji bodo na primer pavšali v kampu Valkanela pri Vrsarju, Polari pri Rovinju, Selce pri Crikvenici in Park Soline v Biogradu. Pocenitev niso zaznali nikjer.

Za okoli tri do pet odstotkov bo dražje tudi kampiranja dnevnih gostov.

"Število parcel, namenjenih pavšalistom, je vsako leto manjše, številni kampi, predvsem v Istri in Kvarnerju, pa sploh ne sprejemajo več novih pavšalistov," enega izmed razlogov za višanje cen pavšalov pojasnjuje Klemen Hren, urednik portala Avtokampi.si.

Kampi imajo tako večinoma omejeno število parcel za pavšalne oziroma stalne goste, ki praviloma ne ležijo tik ob morju, temveč v notranjosti kampa. Ko se te zapolnijo, so na voljo le še parcele za dnevne goste, ki so seveda dražje.

Cenejše parcele v glavnem že pošle

Hren tudi letos opaža izjemno povpraševanje po pavšalih, zato so načeloma prosta le še parcelna mesta od tri tisoč evrov navzgor. Po njegovem mnenju so sicer Slovenci za pavšal pripravljeni odšteti do največ pet tisočakov.

Dodaja, da so ponekod cene pavšalov že tako visoke, da se ta tako rekoč ne izplača več, če človek nima vsaj dveh mesecev dopusta. Tako številni Slovenci pavšale kar se da izkoristijo tako, da varstvo otrok kombinirajo s starimi starši oziroma sorodniki.

Cene pavšalov so lahko tudi do trikrat dražje

Zaradi bližine so med slovenskimi pavšalisti izjemno priljubljeni kampi v hrvaški Istri, tudi v Kvarnerju. Tamkajšnje cene so se v zadnjih letih, tudi na račun boljše ponudbe in manjšega števila pavšalnih parcel, že zvišale. In podražitev očitno še ni konec.

Medtem ko se cene pavšalov za štiri osebe v hrvaški Istri in Kvarnerju večinoma gibljejo od dveh do dobrih treh tisočakov, pa v nekaterih kampih za najboljše parcele tik ob morju zahtevajo nekajkrat več.

Najdražje v Lanterni

V Lanterni pri Poreču je tako treba za večjo parcelo z elektriko in vodo ob morju odšteti od šest do sedem tisoč evrov. Tudi v Valkaneli pri Vrsarju se najboljše parcele tržijo za od 4.600 do 6.700 evrov, v kampu Polari pri Rovinju pa od 5.600 do 6.500 evrov.

Med najdražjimi kampi v Kvarnerju sta kampa Krk in Bunculuka na otoku Krk. Za najbolj atraktivne parcele je treba odšteti okoli 5.500 evrov.

Najcenejši pavšal v Istri ponuja kamp Veli Jože v Savudriji, kjer se cene gibljejo od 2.000 do 2.300 evrov, ob morju do 2.800 evrov. A po Hrenovih navedbah so za dva tisočaka proste le še parcele na sončni legi. Najnižje cene pavšalov je sicer mogoče najti v Dalmaciji, pa tudi v nekaterih manjših, družinskih kampih.

Hren opaža, da je trenutna situacija v turizmu nekoliko nenavadna, ne le na Hrvaškem. "Ni več pomembno, da je miza v restavraciji polna, saj so tako ali tako vse polne. Pomembno je, koliko omizje zapravi," še ponazori Hren.