Na hrvaškem otoku Šolta bo komunalna služba turiste in domačine, ki ne ločujejo odpadkov, jih odlagajo poleg zabojnikov ali kako drugače onesnažujejo okolje, iskala tudi s pomočjo kamer, s katerimi bodo nadzorovali okolico zabojnikov in tako imenovanih zelenih otokov za odlaganje smeti.

"Dragi naši domačini in sokrajani, hvala vam za te prelepe okraske, ki ste jih pustili za seboj. To je že četrto leto, da imamo na otoku Šolta sistem ločenega zbiranja odpadkov, in verjeli smo, da bomo vsi skrbeli, da bo naš otok videti čim lepši in čistejši. Žal pa ne gre zlepa, zato bo šlo zgrda," so na Facebooku zapisali v komunalni službi Basilija.

Kršitelji bodo dobili položnico

Kot so dodali, bodo v prihodnje kršitelje prepoznavali tudi s pomočjo kamer, ki bodo pokrivale območja za odlaganje smeti. Seveda bodo vsi, ki jih bodo na ta način ujeli pri neprimernem početju, domov dobili položnico.

"Tako vas ne bomo poskušali naučiti le lepega vedenja, temveč tudi tega, kar je najpomembnejše: ljubezni do otoka," so sklenili.

Komunala Basilija je sicer pred tem javnost že večkrat opozorila, da je vsakršno neprimerno odlaganje smeti kaznivo.