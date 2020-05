V Gorenju zmanjšali načrtovana odpuščanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Gorenju, kjer so sredi epidemije novega koronavirusa napovedali zmanjšanje števila zaposlenih, so zdaj te načrte nekoliko omilili. Namesto aprila napovedanih 544 delavcev jih bo moralo iz podjetja oditi 327, so sporočili danes. Padec naročil se medtem nadaljuje in ob polletju v družbi pričakujejo 41 milijonov evrov izgube.

Kitajski lastniki Gorenja so odpuščanja v svojem celotnem evropskem delu skupine napovedali aprila. Kot so takrat pojasnili, je skupina Hisense Europe zaradi pandemije novega koronavirusa v prvem četrtletju beležila izgubo, ki se bo v drugem četrtletju še povečala. Za svoj celotni evropski del z 9.309 zaposlenimi so predvideli, da bo delo izgubilo 1.250 ljudi.

S postopkom razreševanja presežnih delavcev v štirih družbah v Sloveniji je skupina Hisense Europe začela konec aprila. Od 5.580 zaposlenih naj bi bilo presežnih 828 delavcev, in sicer 544 delavcev v proizvodnem podjetju Gorenje, 155 delavcev v podjetju Hisense Gorenje Europe, 84 delavcev v invalidskem podjetju IPC ter 45 delavcev v podjetju Gorenje Gostinstvo.

Potem ko sindikat ni želel sodelovati pri oblikovanju kriterijev za določitev presežnih delavcev, so se dogovorili, da v štirih družbah Hisense Gorenja, kjer so ugotovljeni presežni delavci, dela ne moreta izgubiti oba zakonca ali zunajzakonska partnerja, prav tako na seznamu presežnih delavcev v nobeni od družb ne bo staršev samohranilcev.

Delo bo izgubilo nekoliko manj zaposlenih

V proizvodnem podjetju Gorenje bo namesto prvotno predvidenih 544 delavcev delo izgubilo 327, v invalidskem podjetju IPC pa bo število odpovedi namesto prvotno predvidenih 84 manjše od 29, so sporočili iz Gorenja. Invalidom bodo odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga zgolj, če bodo pred tem izpolnjeni pogoji, določeni s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

Če se bo po končanem postopku v katerem od podjetij Hisense Gorenje ali pri drugih delodajalcih znova pojavilo povpraševanje po delavcih, bodo tem družbam posredovali podatke o številu in kategoriji presežnih delavcev, da bi jim tako olajšali možnost ponovne zaposlitve. Prav tako bodo presežne delavce seznanili s ponudbo razpoložljivih delovnih mest na območjih, kjer bivajo, so napovedali.

Podjetja skupine Hisense Europe v Sloveniji so se sicer v zadnjih treh mesecih deloma vključila v interventne ukrepe države, vendar stroški dela glede na bistveno zmanjšan obseg poslovanja še vedno negativno vplivajo na poslovni rezultat, z novelo prvega protikoronskega zakona pa se je višina pomoči za posamezno podjetje omejila. Glede na padec naročil, ki se nadaljuje v maju in juniju, bo izguba ob polletju predvidoma znašala 41 milijonov evrov.