V Gorenju bodo prenovljene pogodbe začeli vročati po 3. juniju

V Gorenju, kjer bo v okviru reorganizacije poslovnih procesov odpuščenih predvidoma 270 presežnih delavcev v matični družbi, se postopek ugotavljanja presežnih delavcev nadaljuje, kriteriji za to so že sprejeti. Delavcem, ki se jim spreminjajo samo naziv, opis in/ali pogoji za zasedbo delovnega mesta, bodo prenovljene pogodbe začeli vročati po 3. juniju.

Kot so za pojasnili v Gorenju, so v družbi kriterije za določitev presežnih delavcev že sprejeli, pri njihovem oblikovanju pa so upoštevali tudi predloge sindikata. Drugih podrobnosti internega postopka in to, kateri so kriteriji za določitev presežnih delavcev, v družbi ne pojasnjujejo.

Kakšno je stališče Sindikata kovinske in elektroindustrije (Skei) do kriterijev za določitev presežnih delavcev, za zdaj ni znano, saj predsednik konference Skei Gorenje Žan Zeba za ta pojasnila ni dosegljiv. So pa predstavniki Skei na novinarski konferenci konec aprila, ko kriteriji še niso bili dokončno sprejeti, izpostavili, da jih moti, da je glavni kriterij za določitev presežnih delavcev ocena delovne uspešnosti za letos in lani.

Natančno število presežnih delavcev še ni znano

Postopek ugotavljanja presežnih delavcev se sicer po pojasnilih Gorenja nadaljuje s pripravo osnutka programa razreševanja presežnih delavcev, ki bo vseboval tudi ukrepe za preprečitev in omejitev števila odpovedi ter predloge ukrepov za preprečitev in omejitev škodljivih posledic odpovedi za tiste zaposlene, ki jim ne bo ponujena nova pogodba o zaposlitvi in pri katerih ne bo mogoče uporabiti mehkih metod prenehanja delovnega razmerja. Šele iz omenjenega programa bo razvidno natančno število presežnih delavcev.

Natančno število presežnih delavcev, ki bodo odpuščeni v okviru reorganizacije poslovnih procesov, za zdaj še ni znano. Foto: Ana Kovač

O možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi ter o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic se bodo v Gorenju, kot navajajo, v skladu z zakonom tudi posvetovali s sindikatom in svetom delavcev. "Šele po tem posvetovanju, ki bo predvidoma sredi junija, bomo lahko program presežnih delavcev tudi formalno sprejeli in ga začeli izvajati," so navedli v Gorenju.

Tistim delavcem, ki pa se jim v okviru nove organizacije spreminjajo samo naziv, opis in/ali pogoji za zasedbo delovnega mesta, pa bo Gorenje začelo prenovljene pogodbe vročati po 3. juniju. Postopek bo po napovedih družbe potekal ves junij. "Zaposleni lahko po prejemu novih pogodb te preučijo in jih po zakonsko določenem roku podpisane vrnejo v kadrovsko službo," so še zapisali v Gorenju, kjer so delavce o tem že obvestili.

Okoli 1.450 zaposlenih ne bo dobilo odpovedi starih pogodb, pač pa le nove pogodbe

Konkretno to pomeni, da od 1.720 delavcev okoli 1.450 zaposlenih ne bo dobilo odpovedi starih pogodb, pač pa le nove pogodbe, saj stare prenehajo veljati s podpisom nove. Plače in druge pravice se tem delavcem ne bodo spremenile, zagotavljajo v družbi. V obvestilu zaposlenim so v Gorenju med drugim navedli, da je predlog nove pogodbe pregledal tudi sindikat in da so na podlagi usklajevalnega sestanka v pogodbi upoštevani tudi nekatere pripombe in predlogi sindikata.

Tistim, ki nove pogodbe o zaposlitvi ne bo sklenili sporazumno, mora delodajalec v skladu z zakonom o delovnih razmerjih podati redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo. Če ustreznega dela zaposleni tudi takrat ne sprejme, velja odpoved, pri tem pa delavec ni upravičen do odpravnine in nadomestila za brezposelnost na zavodu za zaposlovanje, so med drugim v sporočilu zaposlenim še zapisali v Gorenju.

Znano je sicer, da v Gorenju, ki je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense, ne načrtujejo zmanjševanja števila zaposlenih na proizvodnih linijah, prav tako naj ne bi odpuščali zaposlenih v podpornih službah. V družbi sicer poudarjajo, da želijo z reorganizacijo zagotoviti razmere za dolgoročno rast in razvoj ter da reorganizacija in optimizacija poslovanja ne bosta omejeni le na matično podjetje, temveč bodo vanju vključene tudi vse hčerinske družbe ter poslovne enote v tujini.