V Fraportu napovedujejo večja odpuščanja

Zaradi močnega upada prometa, ki je posledica pandemije covid-19, so v Fraportu Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, primorani zmanjšati število zaposlenih. Pogovori o tem bodo med upravo in sindikati stekli prihodnji teden. Ob napovedi obsežnega odpuščanja v sindikatu upajo na ustrezne rešitve, tudi na pomoč države.

"Drastičen upad prometa in skromne napovedi za prihodnje obdobje žal ne zagotavljajo dela za vse trenutno zaposlene v Fraportu Slovenija," so za STA pojasnili v družbi. Sindikate so zato obvestili, da je prišlo do zmanjšanja potreb po delu in posledično prenehanja potrebe po delu večjega števila delavcev iz poslovnih razlogov.

Povabili so jih na posvet glede predlaganih kriterijev za določitev presežnih delavcev, mogočih načinov za preprečitev in omejitev števila odpovedi ter o mogočih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic. Posvet bo prihodnjo sredo. Po koncu posvetovanja s sindikati pa bodo lahko bolj podrobno govorili o številki presežnih delavcev.

Odpustili naj bi četrtino vseh zaposlenih

Po neuradnih podatkih je trenutno napovedano zmanjšanje zaposlenih za 120, kar predstavlja kar četrtino vseh zaposlenih, ki jih je v Fraportu Slovenija trenutno 475. V podjetju praktično ni več agencijskih delavcev in študentov, ostali so le še redno zaposleni, je za STA pojasnil predsednik Svobodnega sindikata Aerodrom Ljubljana Klemen Lavrič.

Kolikšno bo dejansko število presežnih delavcev, še ni jasno, Lavrič pa upa, da je številka 120 le okvirni maksimum, saj gre za ogromno številko. Več bo predvidoma jasnega po sestanku med sindikati in upravo. Lavrič računa, da bodo tedaj dorekli tudi mogoče rešitve. Ob tem upa tudi na pomoč države, da tako obsežna odpuščanja vendarle ne bi bila potrebna.

Strošek dela je med celotnimi stroški najvišja postavka

Fraport Slovenija od sredine marca ustvarja le 15 odstotkov običajnih prihodkov. "Čeprav smo se nemudoma odzvali s prilagoditvami nenujnih stroškov, pa so zaradi zagotavljanja odprtosti in relativno visokih fiksnih stroškov, ti še vedno dokaj visoki," je prejšnji petek ob tem, ko je Air Serbia kot prvi prevoznik po prekinitvi znova vzpostavil redno potniško linijo z Ljubljano, dejal poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir.

"Čeprav je naša dejavnost strateškega pometa za gospodarstvo in turizem, kljub številnim pobudam letalski promet ni bil deležen posebnih ukrepov," so pojasnili v podjetju in dodali, da je strošek dela med celotnimi stroški najvišja postavka ter da žal v prihodnjih mesecih ne bodo zmogli obvladati likvidnostnih težav brez radikalnejših posegov vanj.

Zaradi omejitev potovanj, omejitev pri prestopanju meja, omejitev v turizmu, poostrenih preventivnih ukrepov in še vedno prisotnega strahu pred širitvijo okužbe z nalezljivo boleznijo tudi ne morejo pričakovati hitrega okrevanja letalskega prometa. Čeprav so nekateri prevozniki ponovno napovedali vzpostavitev poletov, bo obseg letenja znatno nižji od obsega pred epidemijo, poroča STA.

Letos pričakujejo dve tretjini manj potnikov kot lani

Ob upoštevanju razpoložljivih podatkov in dozdajšnjih najav prevoznikov pričakujejo, da celotno število potnikov na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana letos ne bo višje od 570 tisoč, kar bi bilo 67 odstotkov manj kot v letu 2019. To bo imelo za posledico tudi bistveno zmanjšanje pri premikih letal. Poleg tega tudi napovedi za prihodnje leto ne napovedujejo povrnitve prometa blizu stanju pred epidemijo.

"Ob opisanem zmanjšanju prometa ne moremo več zagotavljati dela vsem zaposlenim delavcem," so pojasnili ter dodali, da so se s sprejetjem ukrepa čakanja na delo in s prizadevanji za dodatne olajševalne ukrepe države trudili, da bi nastali položaj prebrodili in bi lahko obdržali vse zaposlene delavce.

"Žal se je izkazalo, da bo okrevanje precej daljše od same epidemije in da bo letalski promet ostal na bistveno zmanjšanem obsegu vsaj še v letu 2021, zaradi česar družba tudi z uporabo ukrepov delovnopravne zakonodaje ne more obdržati vseh zaposlenih delavcev," so še pojasnili za STA.