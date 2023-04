V državah z evrom 6,9-odstotna inflacija

Najnižje stopnje inflacije so imeli Luksemburg (2,9 odstotka), Španija (3,1 odstotka) in Nizozemska (4,5 odstotka). Najbolj so se na drugi strani povzpele cene na Madžarskem (25,6 odstotka), v Latviji (17,2 odstotka) in na Češkem (16,5 odstotka).

V primerjavi s februarjem se je letna stopnja inflacije marca znižala v 25 državah članicah, v dveh pa se je zvišala.

Najbolj so rast cen življenjskih potrebščin marca spodbujale cene živil, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, ki so k letni stopnji inflacije prispevale 3,12 odstotne točke. Sledijo storitve (2,10 odstotne točke), industrijski proizvodi brez energentov (1,71 odstotne točke), zavirali pa so jo energenti (-0,05 odstotne točke).