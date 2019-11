Upravno sodišče pritrdilo Banki Slovenije glede kazni za Savo

V Savi so se na odločitev sodišča pritožili, je poročala Televizija Slovenija. Sava bi po sodbi upravnega sodišča morala slediti odredbi centralne banke iz leta 2015 in v polletnem roku prodati Gorenjsko banko.

Sava ni pravočasno odprodala deleža v Gorenjski banki

Banka Slovenije je namreč presodila, da prezadolžena Sava, ki je imela celo negativni kapital, ne more biti lastnica tako pomembne institucije, kot je banka. A Sava odločbe ni spoštovala, zato je Banka Slovenije leta 2017 Savi naložila kazen. Njeno ravnanje je ocenila kot zavlačevanje, da se ji Gorenjski banki ne bi bilo treba odpovedati.

Sava se je obrnila na upravno sodišče, a je to pritrdilo centralni banki, je pa sodišče ob upoštevanju finančnega stanja in nekaznovanosti družbe v preteklih letih kazen znižalo s predlaganih 500 tisoč evrov na 300 tisoč evrov. Družba je sicer še vedno v prisilni poravnavi, do konca novembra pa mora izpolniti obveznosti do upnikov, da bi se izognila stečaju.