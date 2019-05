Učenje angleščine prek spleta: učinkovito, poceni in doma

Oglasno sporočilo

Predolgo sem odlašal z učenjem angleščine. Sicer sem poznal kar nekaj besed in bi brez večjih težav lahko v tem jeziku kaj povedal. Moja izgovarjava pa je bila daleč od popolne. Če je pogovor potekal v angleščini, sem rajši ostal tiho. To pa je danes lahko velika težava. Brez dobrega znanja angleščine težje prideš do dobre službe. Tudi sam sem pri iskanju novih kadrov pozoren na to.

Bi rad že čez tri mesece popolno govoril angleško? Za manj kot deset evrov na uro? Odlično! V naslednjih treh minutah ti zaupam, kako.

Dejstvo: z dobrim znanjem angleškega jezika lažje zamenjaš službo in prej prideš do bolj plačanega dela.

Pozor! To je moja osebna in stoodstotno resnična izkušnja z učenjem angleščine prek spleta. Če se želiš naučiti popolne angleščine po metodi, ki je tako učinkovita in tako poceni, da je nepoštena do inštruktorjev, preberi do konca.

Se tudi tebi zdijo tečaji za 400 evrov in več čisto predragi?

Te moti, ker običajno trajajo le nekaj ur in ne verjameš, da se v tem času lahko kaj pametnega naučiš?

Ne ponovi moje napake! Za razne tečaje sem zapravil preveč, a brez nekega konkretnega napredka. Ugotovil sem, da potrebujem angleškega sogovornika. Nekoga, ki bo pripravljen več ur preživeti v debati z mano in ki bo to delal za ceno študentske urne postavke.

Na www.fiverr.com sem našel Kate in njo ti priporočam. Klikni na to povezavo, če želiš ravno njo. Če je zasedena, pa izberi koga s tega seznama: www.fiverr.com/english. Kate sem že priporočil dvema prijateljema. Odziv obeh je izjemno pozitiven. Navdušena sta nad napredkom in se z njo tedensko slišita prek Skypa. Je pa zaradi tega Kate že zelo zasedena. Upam, da ti vseeno uspe dobiti ravno njo, v nasprotnem primeru pa boš na zgornjem seznamu zagotovo dobil koga drugega.

Za prvi korak je treba imeti nekaj "jajc". Preden sem se odločil za učenje angleščine prek Skypa, sem imel kaj nekaj zadržkov.

Ker sem bolj tihe narave, nisem bil prepričan, da se bova lahko pogovarjala celo uro. To se je izkazalo za popolnoma neumen zadržek, saj so inštruktorji tega že navajeni in jim tem za pogovor nikoli ne zmanjka. Najin enourni pogovor se pogosto podaljša na dve uri, skoraj vedno pa na uro in pol, kar me ne stane čisto nič (razen napitnine, ker ne maram, da kdo dela zastonj).

Kako izbrati inštruktorja za učenje angleščine?

Pri izbiri inštruktorja za učenje angleščine prek spleta pazi predvsem na to, da je cena sprejemljiva, da je oseba, ki jo izbereš, res Američan ali Anglež ter da ima čim več pozitivnih komentarjev. Vsekakor pa predlagam, da najprej kontaktiraš Kate na www.fiverr.com/kate-english-fast.

Kakšen je moj napredek, odkar sem se odločil za učenje angleščine?

Neverjeten! In NE pretiravam!

Preden sem začel sodelovati s Kate, sem komaj kaj spregovoril v angleščini. Še to le kje na dopustu, ko je bilo to nujno potrebno. Nikoli, če je bilo prisotnih več ljudi. Prej kot po enem letu sodelovanja (enkrat tedensko po eno uro) sem si upal v javnosti vstati, se predstaviti in zastaviti vprašanja predavatelju. Sicer z zelo tresočim glasom in vidno prisotno tremo, a na Gospodarskem razstavišču pred približno 500 ljudmi.

Bi mi to uspelo brez učenja angleščine prek Skypa? Prek drugih tečajev? Mogoče, a ne v tako kratkem času in prav gotovo ne za manj kot deset evrov na uro INDIVIDUALNEGA POGOVORA.

Ne odlašaj, saj življenje prehitro teče mimo. Klikni na www.fiverr.com/english in investiraj samo od deset do 15 evrov za prvo uro (cena kosila v srednje dragi restavraciji). Ko boš naredil prvi in najtežji korak, bo hitro minilo nekaj tednov in tvoje znanje angleščine bo hitro napredovalo. Ne z mučnim sedenjem za knjigami in 'piflanjem', temveč skozi zanimive in zabavne pogovore. Tako enostavno je. ;)

Klikni na www.fiverr.com/join in se registriraj, potem pa na www.fiverr.com/english izberi svojega inštruktorja in se nauči angleščine na hiter, preprost in izjemno ugoden način.

P. S.: Večina inštruktorjev ponuja zelo nizko ceno, da ob tako obsežni konkurenci dobijo stranke. Če boš, tako kot jaz, z inštruktorjem zadovoljen, bodi pravičen in če le lahko, jim plačaj napitnino.

P. S. 2: Če potrebuješ pomoč pri izbiri ali nasvet, mi pošlji sporočilo na jure.adlesic@dominatus.si.

