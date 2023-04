UBS med pripravami na prevzem Credit Suisse prepolovila dobiček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V banki UBS priznavajo, da gre v primeru prevzema in prestrukturiranja Credit Suisse za obsežen in zapleten postopek.

Foto: Guliverimage

Največja švicarska banka UBS je imela v prvem četrtletju 1,03 milijarde dolarjev (okoli 934 milijonov evrov) čistega dobička, kar je za okoli polovico manj kot v enakem obdobju lani, ko je ta znašal 2,14 milijarde dolarjev. Ob tem so v banki napovedali, da bo prevzem tekmeca Credit Suisse končan v drugem četrtletju.

Skupni četrtletni prihodki banke so znašali 8,74 milijarde dolarjev, kar je v medletni primerjavi za sedem odstotkov manj.

Na prepolovitev dobička je vplivalo povečanje rezervacij v višini 665 milijonov ameriških dolarjev v povezavi s sodnimi spori v ZDA zaradi problematičnih hipotekarnih posojil iz obdobja pred svetovno finančno krizo leta 2008.

Dobiček na delnico je znašal 0,32 dolarja, potem ko je lani v istem obdobju znašal 0,61 dolarja. Dobiček pred obdavčitvijo se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšal za 45 odstotkov na 1,50 milijarde dolarjev.

Zaskrbljenost ostaja

Ob tem so v največji švicarski banki opozorili tudi na negotove makroekonomske razmere v prihodnje. Čeprav so se pretresi v svetovnem bančništvu zmanjšali, pa zaskrbljenost ostaja.

"Stopnja aktivnosti strank bi lahko v drugem četrtletju 2023 ostala umirjena," so zapisali v izjavi in dodali, da pričakujejo, da bodo neto prihodki od obresti v trenutnih razmerah ostali na višji ravni v primerjavi z lanskim letom.

"Naša solidna uspešnost in močni prilivi v tem četrtletju dokazujejo, da smo še naprej vir stabilnosti za naše stranke v obdobjih velike negotovosti," pa je rezultate komentiral novi stari izvršni direktor banke Sergio Ermotti.

Močan priliv novih strank

V banki so med drugim opozorili tudi na močan priliv strank v času, ko se pripravljajo na prevzem druge največje banke v državi Credit Suisse, kar se bo najverjetneje zgodilo v drugem letošnjem četrtletju.

Ob tem priznavajo, da gre v primeru prevzema in prestrukturiranja Credit Suisse za obsežen in kompleksen postopek, vendar v isti sapi dodajajo, da ta "kombinacija predstavlja edinstveno priložnost, da vsem deležnikom prinese pomembno dolgoročno vrednost".

Komitenti z računov Credit Suisse dvignili več kot 62 milijard evrov

Credit Suisse je v ponedeljek razkrila obupen položaj, v katerem se je znašla ravno v trenutku, ko je padla odločitev za prevzem s strani UBS, njeni poslovni rezultati pa jasno govorijo o izzivih, ki čakajo UBS.

Komitenti švicarske banke Credit Suisse so v prvih treh mesecih letos z bančnih računov dvignili 61,2 milijarde frankov (62,5 milijarde evrov). "Ti odlivi so se sicer nekoliko umirili, a se do 24. aprila 2023 še niso ustavili," je banka zapisala v poročilu.