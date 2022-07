Tudi Zveza potrošnikov Slovenije nad Google. Kaj to pomeni za Slovence?

Evropska potrošniška organizacija BEUC je prepričana, da Google krši določila splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), zato poziva nadzorne organe k ukrepanju. Kot so pojasnili, Google ob prijavi uporabnikov v njegov račun uporablja zavajajoč pristop in nejasen jezik, s čimer potrošnike ovira pri boljši zaščiti svoje zasebnosti.

Deset evropskih potrošniških organizacij, med katerimi je tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), je pod okriljem BEUC v teh dneh opozorilo, da Google svoje uporabnike "nepošteno usmerja k svojemu nadzornemu sistemu, namesto da bi jim privzeto zagotovil zasebnost, kot to zahteva GDPR", so v sporočilu za javnost zapisali v ZPS, ki je vložila uradno pritožbo tudi v pisarno informacijske pooblaščenke, ki je pristojen slovenski nadzorni organ.

V nasprotju z Googlovimi trditvami

Kot so pojasnili, je v nasprotju z Googlovimi trditvami o varovanju zasebnosti potrošnikov na milijone Evropejcev med prijavo v Googlov račun pogosto nevede potrdilo, da se strinjajo s sledenjem aktivnostim v vseh storitvah, ki jih ta račun omogoča.

"Ko ustvarite Google račun, ste načrtno in privzeto podvrženi nadzoru. Namesto tega bi moralo biti varstvo zasebnosti privzeta in najlažja izbira za potrošnike," je prepričan Boštjan Okorn iz ZPS.

Ročno osebno prilagajanje

Kot opozarjajo potrošniške organizacije, potrošnik pri prijavi v račun z enim samim korakom aktivira vse nastavitve, ki omogočajo Googlove nadzorne dejavnosti, pri čemer Google ne ponuja možnosti, da bi z enim klikom izklopili vse nastavitve. "Če želijo potrošniki aktivirati možnosti, ki so bolj prijazne do zasebnosti, je za to nujna izbira 'ročno osebno prilagajanje', ki že v napovedi omenja pet korakov, v resnici gre za deset klikov in spopadanje z izbirami, ki so nejasne, nepopolne in zavajajoče," so poudarile v sporočilu.

Številne težave niso nove

Nadzorne organe so zato pozvale, naj ukrepajo in sprožijo ustrezne preiskave. "Številne težave, ki jih izpostavljamo, niso povsem nove. Že novembra 2018 smo sprožili vrsto usklajenih pritožb glede Googlove obdelave podatkov o lokaciji potrošnikov. Žal te pritožbe ostajajo nerešene, saj pristojni irski komisar za varstvo podatkov še vedno ni odločal o primeru," je izpostavil Okorn in dodal, da se medtem Googlove prakse niso spremenile.

Ob tem so v sporočilu izpostavili, da je Google eno najbolj dobičkonosnih podjetij na svetu, pri čemer kar 81 odstotkov njegovih prihodkov izvira iz oglaševalskih akcij, ki so odvisne od podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov, da jim prilagodi oglase.