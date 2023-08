Trgovina na drobno še četrti mesec zapored s padcem

Na mesečni ravni je bil prihodek v trgovini z motornimi gorivi nižji za dva odstotka in trgovini z neživili za 0,6 odstotka, v trgovini z živili pa je bil višji za 0,8 odstotka.

Prihodek v trgovini z motornimi vozili in popravilih teh je bil za 3,4 odstotka višji kot junija.

V medletni primerjavi je bil prihodek v trgovini z motornimi gorivi nižji za 32,3 odstotka. V trgovini na drobno brez motornih goriv se je znižal za 4,2 odstotka, v trgovini z neživili za 5,4 odstotka in trgovini z živili za tri odstotke.

V trgovini z motornimi vozili je bil medletno višji za 17,4 odstotka.

V prvih sedmih mesecih leta je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno za 8,1 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani. V trgovini z motornimi gorivi se je znižal za 13,3 odstotka, v trgovini z neživili za 5,1 odstotka in v trgovini z živili za 4,4 odstotka.

V trgovini z motornimi vozili in popravilih motornih vozil je bil v sedemmesečju za 15 odstotkov višji kot v tem obdobju lani.

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini junija manjši

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil junija manjši tako na mesečni kot na medletni ravni. V obeh primerjavah je najbolj upadel v prometu in skladiščenju. V prvem polletju pa so storitvene dejavnosti in trgovina skupaj poslovanje na medletni ravni sklenile s plusom.

Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je junija glede na maj nazadoval za dva odstotka – v storitvenih dejavnostih za 2,5 odstotka, v trgovini pa za 1,5 odstotka.

Med storitvenimi dejavnostmi je bilo zmanjšanje najobčutnejše v prometu in skladiščenju (–8,0 odstotka). Sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (–2,7 odstotka), gostinstvo (–2,3 odstotka), poslovanje z nepremičninami (–2,2 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (–1,5 odstotka) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (–0,5 odstotka).

Glede na lanski junij je bil medtem skupni obseg prodaje manjši za 4,4 odstotka. Padec v storitvenih dejavnostih je znašal 4,4 odstotka, v trgovini pa 4,5 odstotka.

Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje najbolj zmanjšal v prometu in skladiščenju (–10,6 odstotka), sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (–9,5 odstotka), gostinstvo (–1,4 odstotka) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (–0,6 odstotka). Povečal pa se je v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (+5,5 odstotka) in poslovanju z nepremičninami (+1,7 odstotka).

Statistiki so pripravili tudi izračune za prvo polletje. V prvih šestih mesecih leta je bil skupni obseg prodaje medletno večji za 0,3 odstotka. V storitvenih dejavnostih je porasel za 2,5 odstotka, v trgovini pa upadel za 3,3 odstotka.

Povečal se je v petih od šestih skupin storitvenih dejavnosti, najizraziteje v gostinstvu (+9,8 odstotka). Manjši je bil samo v prometu in skladiščenju (–4,3 odstotka).