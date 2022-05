Trg kriptovalut – slovenska aplikacija, ki poenostavlja trgovanje in omogoča reden dobiček

Slovenski in s tem tudi mednarodni trg kriptovalut je po novem močnejši za pomembno novost, ki trgovanje s kriptovalutami močno olajša. Poenostavljeno trgovanje s kriptovalutami omogoča robot za trgovanje s kriptovalutami in aplikacija, namenjena vsem, ki želite sanje o dodatnem zaslužku spremeniti v resničnost.

Aplikacija GBot, ki je plod slovenskega znanja, deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu, 365 dni na leto. Največja prednost? Za učinkovito trgovanje z aplikacijo je potreben minimalni vložek vašega časa, truda in znanja, koristila pa bo tako začetnikom kot profesionalcem.

O tem, kakšne prednosti aplikacija in trgovalni robot GBot prinaša, smo se pogovarjali s Sašom Letnikoskim, enim izmed dveh direktorjev in solastnikom podjetja Grumson, d. o. o, ki ima omenjeno aplikacijo v lasti.

Kako, kdaj in zakaj je nastala aplikacija GBot?

Ustanovitelji smo pred nekaj leti v prostem času, za hobi, s kriptovalutami trgovali na roke – uspešno, neuspešno, vsak je imel svoje padce in vzpone. Na koncu nas je situacija pripeljala do tega, da smo naumili dober algoritem, ki je bil zelo uspešen in je dnevno prinašal nekaj dobička. Začeli smo z manjšimi zneski, saj pri neuspehu izgubiš vse. Ko smo zmagovalno strategijo razvili malce bolj, smo videli, da bi bilo smiselno zadevo sprogramirati. Izhajali smo iz tega, da ne moreš 24 ur na dan sedeti za računalnikom, da nadzoruješ nihanja, ki so na trgu kriptovalut stalnica. Porodila se je ideja, da bi izdelali trgovalno aplikacijo, robot, ki ga je kolega dejansko sprogramiral, ki je imel predhodno znanje, nekaj pa ga je med ustvarjanjem tudi usvojil na novo. Zadevo je sprogramiral, najprej samo za en kovanec, vse skupaj smo preizkusili tudi drugi. Hitro smo videli, da zadeva deluje in s kriptovalutami uspešno trguje namesto nas.

Nato so sledile posodobitve aplikacije, zadeva se je začela razširjati od ust do ust, do prijateljev, ki so želeli aplikacijo preizkusiti, na koncu je bilo vse več uporabnikov. Ko je vse preraslo iz priporočil do tega, da ni bilo mogoče več nadzorovati, kdo je uporabnik, smo zadevo ustavili, nadgradili, tako da smo vse baze podatkov namestili v oblake, na način, da lahko imamo zakupljene neomejene serverje. Odprli smo podjetje, ki je postalo lastnik te aplikacije, uredili lastniško strukturo med soustanovitelji. Skratka, začeli smo bolj zares.

GBot je zasnovala slovenska ekipa kriptostrokovnjakov in programerjev, ki je tudi podjetje registrirala v Sloveniji. Pomembno je vedeti, da imajo uporabniki aplikacije GBot svoja sredstva vedno v svojih rokah, torej pri sebi, na računu Binance. Ali slovenski vlagatelji zaupajo slovenskim strokovnjakom na področju kriptovalut in tehnologije blockchain?

Pri nas gre za vlagatelje dveh vrst. Prvi so tisti, ki brezglavo zaupajo in verjamejo v obljube o velikih zaslužkih, ki jih vidijo na mikavnih oglasih, ali jim vlaganje predlagajo "kriptostrokovnjaki" iz industrije mrežnega marketinga. Izkazalo se je, da je mnogo ljudi žal izgubilo svoje prihranke, ker se predhodno ne pozanimajo, kdo in kaj stoji za projektom, v katerega vlagajo. Nakazujejo sredstva v Dubaj, Avstralijo, Honolulu in še marsikam drugam.

Drugi so vlagatelji, ki se predhodno pozanimajo, kakšna tehnologija in kakšna ekipa stojita za projektom, v katerega investirajo svoje življenjske prihranke.

Kdo sestavlja ekipo slovenskih kriptoenzuziastov, ki je ustanovilo aplikacijo?

Ustanovitelja in lastnika sva jaz in prijatelj Dejan. Solastnik je tudi eden izmed programerjev, ki je zraven od vsega začetka, zagotavlja stalno IT-podporo, izboljšavo in popravke aplikacij, ki se dogajajo. Aplikacija trenutno deluje na Binance Futures, največji trgovalni platformi na svetu. Glede na to, da oni pišejo pravila uporabe, jih mora aplikacija seveda upoštevati. Čim se pogoji uporabe na platformi malo spremenijo, moramo to prilagoditi tudi znotraj aplikacije. V ozadju je ogromno dela. Poleg nas so v ekipi še pridni mravljici Ana in David, ki skrbita za podporo uporabnikom, pa trije dodatni programerji, ki pomagajo razvijati nove ideje, ki jih imamo za širjenje uporabnosti aplikacije. Vsega skupaj nas je tako osem – vsi pa si prizadevamo, da aplikacijo še razširimo, iščemo nove ideje, uporabnost, da bi aplikacija delovala tudi na drugih platformah, ne samo na Binance Futures. Ideja je, da aplikacija v prihodnosti deluje tudi na drugih menjalnicah.

Kaj je danes bistvo učinkovitega trgovanja s kriptovalutami in kaj je ključna konkurenčna prednost aplikacije GBot?

Aplikacija GBot od uporabnika ne zahteva veliko predznanja. Je enostavna za uporabo in, kar je najbolje pri vsem skupaj, uporabniku prihrani čas, saj GBot trguje namesto uporabnika in za njegov račun dela 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. Pri trgovalnem robotu GBot so trgovalni parametri določeni vnaprej, tako da uporabnik ne potrebuje veliko znanja za začetek trgovanja.

Ključnega pomena je tudi to, da aplikacija ne vključuje čustev. Aplikacija zagotavlja hitro trgovanje, kjer zaradi avtomatiziranosti niso vključena osebna čustva in trenutno počutje uporabnika. Uporabnik določi le osnovne parametre za nakup kovancev in robotu prepusti samostojno trgovanje. Konkreten primer: v zadnjih dneh, ko se je zgodil padec kriptovalut, se je marsikdo, ki s kriptovalutami trguje na roke, ustrašil. Povlekel je napačno potezo in zapiral pozicije v minusu. Aplikacija GBot tega ne dela, to izključuje, deluje po vnaprej nastavljenem algoritmu. Take padce izkoristi sebi v prid. Dokupuje in pri odbojih, ki se zdaj pojavljajo, zadevo prodaja in vse skupaj spremeni v dobiček, in ne v minus.

Je tovrsten način robotskega načina trgovanja s kriptovalutami novost in unikat tudi v mednarodnem merilu?

Trgovalnih robotov je na svetu razmeroma veliko, tudi menjalnice s kriptovalutami ponujajo svoje robote. A treba je vedeti, da je za uporabo tistih robotov potrebnega kar nekaj predhodnega znanja, da se robot pravilno nastavi. Če se ga ne, lahko izgubiš vsa svoja sredstva, kar pomeni, da ti robot izprazni račun. Pri nas pa so te prednastavitve zaklenjene, ravno zato da se omogoči varno trgovanje z minimalnim tveganjem oziroma da je tveganje zmanjšano na najmanjšo mogočo raven.

Kdo so primarno vaši uporabniki, od kod prihajajo, koliko so stari?

Uporabnikov je za zdaj nekaj več kot 200. Profili so zelo različni, od doktorjev znanosti in matematikov, ki vedo, kaj delajo, zakaj uporabljajo prednost robotskega trgovanja, do profilov, ki preprosto želijo oplemenititi svoja sredstva na račun minimalnega truda in potrebnega znanja. Med uporabniki imamo vojake, medicinske sestre, lastnike podjetij. Nekateri imajo predhodno znanja, so pa tudi taki, ki ga nimajo. Spekter uporabnikov je različen.

Kako je z razširjenostjo aplikacije v tujini?

Za zdaj smo primarno prisotni v Sloveniji, je pa naša spletna stran na voljo tudi v angleškem jeziku. Res pa je, da marketinga trenutno še nismo usmerili v tuji trg.

Kakšni so povprečni zaslužki, ki jih vaši uporabniki beležijo z uporabo aplikacije GBot?

Načeloma je tako, da je bil v povprečju zadnjega leta dobiček približno pet odstotkov na mesec, ampak če se ta sredstva, dobiček pušča v glavnici, obrestno obrestni račun naredi svoje, ker je glavnica vedno večja. To lahko pomeni tudi, da v enem letu aplikacija ustvari tudi 200, 300 ali 400 odstotkov dobička.

Kakšna je vizija za aplikacijo, trgovalni robot in nenazadnje tudi podjetje Grumson?

Trenutno se najbolj posvečamo uporabnosti aplikacije tudi na Binance Spot trgovanju - to je vzporeden račun od Futures na isti menjalnici oz. platformi Binance. Trenutno aplikacija deluje samo na trgovanju Binance Futures. V Binance Spot trgovanju pa lahko uporabnik izbere določeno kriptovaluto, v katero verjame, in si jih želi imeti vedno več. Z uporabo aplikacije lahko nabira bitcoin, ether, katerakolo kriptovaluto, ki mu je pač ljuba. To je naslednja posodobitev aplikacije, nova storitev, ki jo bomo lansirali na trg.

Naslednja stvar torej je, da se ne želimo omejevati samo na platformo Binance Futures, da gremo tudi na druge platforme. Binance Futures v določenih državah ne omogoča trgovanja, mi pa moramo gledati tudi na uporabnike iz tujine, da bodo lahko GBota priklopili na svoj račun tudi na kakšni drugi platformi.

Po zanimanju za kriptovalute smo Slovenci med prvimi petimi v Evropi. Menite, da Slovenci v svetu kriptovalut res vizionarsko prednjačimo? Zakaj je tako?

Mislim, da smo, kar zadeva tehnologijo blockhain in kriptovalute, nasploh zelo razgledani, odprti do nje. Verjamemo, da je v tem prihodnost. Že Bitstamp je s svojimi ustanovitelji Slovenci dokazal, da smo že pred leti pomagali pri svetovnem razvoju te tehnologije. Menim, da je kar vsak drugi Slovenec že kar dosti poučen in ima kar nekaj pojma o tem. Če drugega ne, je že slišal za Bitcoin in njegovo uporabnost.

Kaj je najboljši nasvet, ki ste ga kadarkoli prejeli v svetu kriptovalut?

Če izhajam iz svojih prvih korakov v tem svetu, bi zagotovo rekel razpršenost v svojem portfelju, kar pomeni, da ne staviš vsega samo na eno kocko. Da imaš svoj kriptoportfelj razpršen. To GBot omogoča, z aplikacijo lahko trguješ tudi z do 20 različnimi kovanci. Razpršenost je gotovo eden od mehanizmov varnosti.

Druga stvar pa je, da ne vpletaš čustev. Ko te enkrat vodijo čustva, je bolje vse ugasniti, pa se odpraviti na sprehod. Spremljanje grafov je lahko za današnjega povprečnega uporabnika zelo stresna zadeva. Padci so lahko na dnevni ravni tudi do 90-odstotni v obe smeri, to sem sam doživel že leta 2018, ko je bil ogromen padec na trgu kriptovalut. Sem se pa predtem toliko izobrazil, vedel sem, da se ne smeš odzvati panično, zato sem ta padec preživel razmeroma mirno.

Kaj je najpogostejše vprašanje, ki ga dobite glede kriptovalut?

Katero kriptovaluto se najbolj splača kupiti.

Odgovor na to vprašanje je večplasten. Največja investicija – sploh v začetnem koraku – je zagotovo v znanje. Vaš komentar?

Zagotovo. Naj na tem mestu povem, da smo mi kot IT-podjetje, ki se dejansko ukvarja s programiranjem aplikacije, glede svetovanja zadržani. Jasno, uporabnikom poskušamo omogočiti določeno podporo, vendar ne svetujemo svojim strankam, jim ne smemo, nimamo niti licence za finančno-investicijsko svetovanje. Tega področja se tako izogibamo. Naše stranke, naši uporabniki imajo neko statistiko dobrega trgovanja na naši spletni strani, s katero si lahko pomagajo pri izboru, katere kovance je sploh smiselno imeti v svojem portfelju, katere so najbolj dobičkonosne. To smo jim omogočili, ne smemo jim pa svetovati.

Kakšno leto napovedujete kriptovalutam leta 2022? Kako vidite svet in trg kriptovalut čez cca. deset let?

Lahko povem svoje mišljenje – na tem področju so pred nami gotovo zanimiva leta. Kot je veljalo do zdaj – tudi v prihodnje bodo vzponi in padci. Menim pa, da lahko dolgoročno vsak, ki vstopa na trg kriptovalut, s tem nekaj pridobi. Ne samo gledano na dobiček, pač pa tudi na uporabnost kritptokovancev, ki omogočajo tudi marsikaj drugega kot samo dobiček.

Glede teh nihanj, ki jih vseskozi omenjam, pa poudarjam, da so stalnica na tem trgu, pa jih naša aplikacija GBot dejansko izkorišča pozitivno, tako da samo poveča dobiček. Prednost v primerjavi s t. i. ročnim držanjem kriptovalut, je ravno v tem, da aplikacija pri vzponih in padcih dokupuje in prodaja, s tem pa samo veča vrednost portflja uporabnika.

