Težave kitajskega nepremičninskega sektorja se nadaljujejo

Težave kitajskih nepremičninskih podjetij, ki so močno zadolžena, se nadaljujejo. Potem ko je nepremičninski velikan Evergrande pred letom in pol že zamajal svetovne trge, zdaj huda kriza pesti tudi njegovega rivala Country Garden. Bonitetna hiša Fitch je oceno njegove podružnice Country Garden Services znižala na raven špekulativne naložbe.

Matično podjetje Country Garden je nakopičilo že več kot 150 milijard dolarjev (138 milijard evrov) dolga, ta mesec pa posledično ni zmoglo odplačati dveh dospelih obveznic. Zdaj mu tako grozi plačilna nesposobnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na trgih je zavladal strah, da podjetje čaka kolaps, to pa bi imelo katastrofalne posledice za kitajski finančni sistem in kitajsko gospodarstvo, piše AFP.

Fitch se je zdaj odločil za znižanje bonitetne ocene podružnice Country Garden Services, ki je odgovorna za upravljanje nepremičnin, z BBB- na BB+, na špekulativno raven, označeno kot neprimerno za investicije, obeti so negativni.

Kot razlog za to so v bonitetni agenciji navedli prav likvidnostne izzive. To po njihovih navedbah negativno vpliva na "rast, ugled blagovne znamke, dobičkonosnost in dostop do financiranja".

Ob polletju sedem milijard evrov izgube

Country Garden naj bi te dni objavil polletne poslovne rezultate, je pa že sporočil, da pričakuje 55 milijard juanov (6,96 milijarde evrov) čiste neto izgube. Poleg tega prihodnje leto dospe za 31 milijard juanov (3,93 milijarde evrov) njihovih obveznic.

Kitajska je konec devetdesetih let prejšnjega stoletja izvedla več reform, ki so sprožile razmah v nepremičninskem sektorju. Spodbudile so ga tudi veljavne družbene norme, po katerih je lastništvo nepremičnine predpogoj za poroko.

A ogromen dolg, ki so ga nakopičili glavni akterji v dejavnosti, je v Pekingu prižgal rdeč alarm. Da bi zmanjšale zadolženost nepremičninskih podjetij, so oblasti od leta 2020 postopno zaostrile pogoje za pridobivanje posojil, s tem pa nepremičninske velikane spravile v težave.

Precej jih je postalo plačilno nesposobnih, med njimi Evergrande.

Ob upočasnjevanju gospodarske rasti v državi pa je vlada pred kratkim sektor razbremenila z znižanjem obrestnih mer na hipotekarna posojila, zmanjšala je birokratske ovire in olajšala dostop podjetjem do posojil. A to ne bo zadoščalo, opozarja stroka.