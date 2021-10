Telekom Slovenije in Zavarovalnica Sava z rešitvijo "plačaj, kolikor gostuješ"

Telekom Slovenije je razvil in omogočil tehnično rešitev, prek katere Zavarovalnica Sava od danes dalje naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije omogoča nov inovativen produkt, ki je novost na slovenskem zavarovalniškem trgu – prvo turistično zavarovanje s plačilom "po porabi", torej glede na dejansko število dni, ko je posameznik v tujini. Zavarovanje z jamstvom in obračunom premije po načelu "plačaj, kolikor gostuješ" uporabnikom zagotavlja enostavno aktiviranje storitve na daljavo, zavarovalna premija pa se obračuna samodejno, in sicer za čas, ko je mobilna številka uporabnika prijavljena v omrežjih tujih operaterjev.

Zavarovanje se obračuna po koncu potovanja

Turistično zavarovanje Brezskrbni se uporabnikom obračuna po zaključku potovanja, in sicer na računu za komunikacijske storitve. Na ta način se lahko uporabniki brezskrbno odpravijo na dopust čez mejo, ne da bi jim bilo treba pred tem vsakič znova sklepati zavarovanje za tujino. "Verjamem, da bodo možnost enostavne sklenitve turističnega zavarovanja, predvsem pa plačilo po principu dejanskega gostovanja v tujih mobilnih omrežjih in po opravljeni storitvi, uporabniki dobro sprejeli. Celoten postopek poteka samodejno, ob tem pa smo poskrbeli tudi za ustrezno visoko stopnjo varnosti," je ob najavi novega produkta izpostavil Tomaž Jontes, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za komercialno področje.

"Turistično zavarovanje Brezskrbni je rezultat inoviranja dveh predanih ekip, s katerim smo dokazali, da smo tudi največja podjetja konkurenčna malim zagonskim podjetjem in imamo obilico znanja, izkušenj in potenciala v naših zaposlenih. Zavarovanje smo z inovativnimi rešitvami približali uporabnikom in sodobnim digitalnim trendom ter jasno začrtali pot, po kateri želimo nadaljevati tudi v prihodnje – to je s skupnimi močmi, s povezovanjem in nenehnim napredkom zagotavljati vrhunske storitve," pa je ob predstavitvi produkta poudaril Miha Pahulje, član uprave Zavarovalnice Sava.

Od 99 centov na dan

Zavarovanje se začne zaračunavati, ko se mobitel naročnika poveže v omrežje tujega operaterja. Zavarovalna premija znaša 0,99 evra na dan za individualno oz. 2,48 evra na dan za družinsko zavarovanje, ki lahko vključuje do sedem oseb (dve odrasli in pet otrok do 15. leta). Pri tem se v enem zavarovalnem letu (tj. eno leto od datuma začetka zavarovanja) zavarovalna premija obračuna za največ 45 dni oz. največ v višini 44,55 evra za individualno oz. 112,05 evra za družinsko zavarovanje. Ob tem za preostanek zavarovalnega leta velja polno kritje brez plačila premije.

Do 200 tisoč evrov

Turistično zavarovanje Brezskrbni v tujini vključuje stroške ambulantnega in bolnišničnega zdravljenja, nujni prevoz do zdravstvene ustanove in prevoz domov po zaključenem zdravljenju, in sicer v višini do 30 tisoč evrov na posamezni zavarovalni primer in do 200 evrov evrov v enem zavarovalnem letu.