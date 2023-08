Telekom Slovenije ob polletju povečal prihodke in dobiček

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 334,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za šest odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2022, pri tem pa so višje prihodke na trgu dosegle vse družbe v skupini, je družba danes objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Telekom Slovenije, d. d., je v primerjavi z enakim obdobjem lani dosegel za pet odstotkov višje prihodke od prodaje. Višji so prihodki mobilnih naročnikov, mobilnega trgovskega blaga in prihodki na veleprodajnem trgu, rast pa dosega tudi na področju finančnih storitev, e-Zdravja, zavarovanj in IT-storitev. IPKO Telecommunications LLC, ki na Kosovu ohranja položaj vodilnega operaterja, v mobilnem segmentu rast prihodkov dosega predvsem zaradi rasti naročnikov in predplačnikov. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 337,5 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Dobiček za 16 odstotkov višji kot v primerljivem obdobju lani

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni Skupine Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih dosegel 36,2 milijona evrov, kar je za 16 odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 117,2 milijona evrov, kar je za štiri odstotke več kot v primerljivem obdobju leta 2022. Marža EBITDA na ravni skupine predstavlja 35,1-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 23,7 milijona evrov, kar je za 0,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju leta 2022.

Telekom Slovenije, d. d., in GVO, d. o. o., sta skladno z zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v šestih mesecih leta 2023 prejela 1,56 milijona evrov pomoči.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d., je podal soglasje k imenovanju Andrása Pálija za glavnega izvršnega direktorja družbe IPKO Telecommunications LLC, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 4. novembra 2023.