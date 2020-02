Tampotisk v podjetju Baumuller: tisk, ki se vtisne v spomin

Promocijski izdelki imajo za vsako podjetje poseben pomen, saj podjetje s personaliziranimi izdelki promovira svojo blagovno znamko in ji tako odpira pot med stranke in poslovne partnerje.

Dober promocijski material ni samo privlačen na pogled, ampak se mora izkazati tudi s svojo uporabno vrednostjo. Zelo pomembno pa je tudi, da je poslovni ali promocijski izdelek razpoznaven, zato je pomembno, da mu dodamo pečat svoje blagovne znamke.

Pri tem ključno vlogo igra tiskanje na izdelek, ki šele s tem dodatkom postane celota. Podjetje Baumüller Dravinja je posebej specializirano za tiskanje izdelkov in površin, ki so namenjeni za industrijo. To so razna ohišja, prekritja, napisne tablice, ipd.

Podjetje Baumüller Dravinja ponuja novo storitev: tampotisk.

Umetnine na zelo majhnih površinah

Mogoče še nikoli nismo slišali za tampotisk, a vendar je močno vpet v naše vsakdanje življenje. Srečujemo ga dobesedno na vsakem koraku. Ko si umivamo zobe, je na zobni ščetki odtisnjen logotip blagovne znamke. Pišemo s kemičnim svinčnikom, ki smo ga dobili na strokovni konferenci in se ponaša z motivom naše najljubše računalniške znamke. Na skodelici z jutranjo kavo pa nas vsako jutro razveseljuje ime mesta, ki smo ga obiskali prejšnje poletje.

Za najrazličnejše tridimenzionalne površine na majhnih predmetih se uporablja tako imenovani tampotisk.

To je tiskanje, pri katerem barvo nanašamo na surovo ali barvano podlago z majhnimi blazinicami, ki se prilagodijo površini izdelka. Površina, ki jo želimo potiskati, je lahko zelo majhna, saj je plast barve pri tampotisku izredno tanka. Tako lahko potiskamo tudi motive, ki so manjši od enega milimetra.

Dimenzije izdelka, ki so primerne za tampotisk: dolžina do 700 mm

širina do 250 mm

višina do 500 mm Območje tiskanja v enem vpetju: 350 x 125 mm. Tampotisk je primeren za potisk različnih izdelkov, zato je primeren za industrijo in oglaševanje.

Baumüller Dravinja, d. o. o.: Telefon: 03 757 23 00

E-naslov: info@baumueller.si 03 757 23 00 Naslov: Delavska cesta 10,3210 Slovenske Konjice

Več o podjetju:

www.bizi.si/BAUMULLER-DRAVINJA-D-O-O/ www.itis.si/predstavitev/praskasto-barvanje-in-lakiranje-ter-tampotisk

Tisk, ki se res vtisne v spomin

Tampotisk je izjemno priljubljen način večbarvnega tiska, saj ga odlikujejo visoka ločljivost, močni kontrasti ter dobra mehanska in UV-obstojnost odtisa.

Z njim lahko potiskamo pisala in drug pisarniški material, vžigalnike, USB-ključke, obeske, embalažo, skodelice, športne pripomočke, igrače in razne industrijske artikle.

Razpon izdelkov je zelo širok, saj je tampotisk primeren za PVC, keramiko, les, kovino, usnje in steklo. Tiskanje s tampotiskom ni mogoče na silikonske površine.

Ko bi radi potiskali izdelek, ki se nam zdi neprimeren za tiskanje, se tampotisk lahko izkaže za pravo rešitev, ki je tudi cenovno zelo ugodna oblika tiska – tudi pri večjih nakladah.