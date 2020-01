Tako uspešna podjetja povezujejo procese

V poslovnem svetu je treba nenehno slediti zahtevam poslovnih partnerjev in potrebam kupcev. Podjetja, ki so se sposobna hitro prilagoditi trendom, so konkurenčna in uspešno uresničujejo tudi najdrznejše cilje.

Podjetniki, ki še niso popolnoma digitalizirali svojega poslovanja, morajo na tem področju ujeti "zadnji vlak".

Malim in srednje velikim podjetjem je pri tem lahko v veliko pomoč pravi poslovni partner, kakršen je Telekom Slovenije, ki zagotavlja vrhunske mobilne in fiksne komunikacijske storitve, omogoča najem storitev v oblaku in hkrati poskrbi za spletno poslovanje, njegovi vrhunski strokovnjaki pa najdejo rešitev za vsako tehnološko-informacijsko zagato.

Ključ je v povezanosti

Digitalna povezanost omogoča učinkovito poslovanje.

In kaj digitalna povezanost pomeni? Mali podjetnik, ki pri enem ponudniku uporablja mobilno blagajno, ima ločenega skrbnika za spletno stran ter spet povsem drugega dobavitelja za fiksno in mobilno telefonijo, za vzdrževanje teh storitev porabi veliko časa in denarja. Če bi vse te storitve povezal pri enem partnerju, bi lahko optimiziral svoje poslovanje in se še bolj posvetil razvoju svoje ideje oziroma rešitve. To je bistvo digitalne povezanosti.

Vrhunska pisarna na vsakem koraku in na vsaki napravi

Dobro obveščen in odziven podjetnik mora imeti vedno in povsod na voljo dostop do e-pošte, poslovnih podatkov, aplikacij in dokumentov.

Pisarna v oblaku Office 365 omogoča skupno in istočasno delo na dokumentih in druge napredne storitve za še učinkovitejše poslovanje. Sinhronizacija in shranjevanje podatkov sta mogoča tudi brez internetne povezave. Office 365 je pisan na kožo hitro rastočim podjetjem, ki želijo vsem sodelavcem zagotoviti celovit in enovit paket orodij za osebno produktivnost in sodelovanje.

Podatki, ki jih tako hranite v oblaku Office 365, so varni, na voljo pa imate kar 50 GB prostora za poslovno pošto in 1 TB spletnega prostora za dokumente, fotografije in račune.

Boljša prepoznavnost na spletu

Spletna stran je ambasador podjetja na spletu. Vsi naročniki poslovnih paketov Telekoma Slovenije tako brezplačno prejmejo postavitev osnovne spletne strani na ključ. Na voljo je tudi izdelava napredne in razširjene spletne strani, pri Telekomu Slovenije pa za vas poskrbijo tudi za registracijo domene in spletno gostovanje.

Enostavna izdaja računov

Za enostavno in hitro izdajanje računov je dovolj le spletna aplikacija, ki je zelo priročna za uporabo v frizerskih, kozmetičnih in drugih storitvenih dejavnostih, ki se izvajajo v butičnih trgovinah ali salonih. Spletno blagajno Telekoma Slovenije odlikuje visoka varnost, saj se računi samodejno shranjujejo na strežnikih Telekoma Slovenije.

Uporaba je mogoča v brskalniku na operacijskem sistemu Windows in Mac OS, za delovanje ni treba namestiti dodatne programske opreme. Potrebujete le dostop do interneta in spletnega brskalnika, licenco za Spletno blagajno RW in tiskalnik.

Prednostna obravnava hitro reši vse težave Če niste vešči računalniške in informacijske tehnologije, vam pri različnih neznankah in težavah priskočijo na pomoč vrhunski strokovnjaki Telekoma Slovenije, ki ponujajo upravljanje storitev Office 365. Storitev Prednostna obravnava vam omogoča hitrejšo obravnavo v primeru morebitnih težav. Poleg administrativnih opravil za zagotavljanje nemotenega delovanja storitev Office 365 vam strokovnjaki lahko predlagajo tudi uvedbo dobrih praks glede varnosti ter uporabe naprednih informacijskih storitev in orodij, s čimer boste prihranili čas in denar.

Razveselite sodelavce – podarite jim gigabajte

Novost na trgu slovenske mobilne telefonije – storitev Delim GB – se lahko izkaže za zelo uporabno tudi v poslovnem okolju.

Naročniki Telekoma Slovenije lahko zakupljeno količino prenosa podatkov s svojega mobilnega paketa delijo z drugimi uporabniki istega operaterja. Prejemnik podarjenih gigabajtov je lahko naročnik mobilnih storitev Telekoma Slovenije ali predplačnik oziroma uporabnik storitev Mobi.

Drugemu uporabniku lahko hkrati prenesete 1 GB, 5 GB, 10 GB ali 20 GB, in sicer tudi večkrat v mesecu, če vam to dopušča stanje neporabljenega prenosa podatkov. Storitev je na voljo naročnikom paketov Naj, Modri, Dostopni in drugih paketov.

Neporabljene gigabajte najbolj preprosto razdelite v Mojem Telekomu na spletu ali prek mobilne aplikacije Moj Telekom, lahko pa pošljete zahtevo prek SMS-sporočila.

Ko ena ni dovolj: vklop dodatnih telefonskih številk

Če vaše podjetje širi poslovanje ali so se vam pridružili novi zaposleni, lahko v okviru osnovnega paketa izberete paket Druga številka, ki omogoča vključitev več mobilnih številk v en račun. Tako lahko več uporabnikov koristi skupno število enot enega paketa. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja naročniki prejmejo dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja.