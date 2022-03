Tako je ruska invazija vplivala na ljubljanski nepremičninski trg

"Po invaziji Rusije je na trgu nepremičnin v Ljubljani za dva tedna zavladalo zatišje. Vladala je negotovost in previdnost. Zadržanost je bilo zaznati tako na strani investitorjev in prodajalcev kot tudi kupcev," dogajanje na trgu nepremičnin februarja opiše Lenče. Po njegovih besedah se je stanje sicer v drugem tednu marca spremenilo, trg je ponovno zaživel. "Stvari se zdaj spet prodajajo," pravi Lenče.

Tudi zaradi majhnega števila poslov je povprečna cena kvadratnega metra stanovanja, ki je v Ljubljani zamenjal lastnika februarja, prvič po treh mesecih neprestane rasti padla. Kupci so za kvadratni meter v povprečju odšteli 3.323 evrov, kar je 60 evrov manj kot januarja 2022.

Zakaj samo Ljubljana?

V članku smo analizirali prodajo novih in rabljenih stanovanj zgolj v Ljubljani. Razlog za to se skriva predvsem v številu poslov, saj je nepremičninski trg najbolj dejaven prav v prestolnici. Za statistično analizo poslov in cen nepremičnin pa mora biti na voljo dovolj velik vzorec, da so podatki še vedno relevantni.

Februarski rekordi za kvadratni meter – 5.214 evrov za kvadratni meter

Glede na ceno za kvadratni meter je februarja neznani kupec največ odštel za 28 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Trubarjevi cesti 23A. Le za štiri kvadratne metre večje stanovanje pa je neznani kupec odštel 157 tisoč evrov oziroma 4.919 evrov na kvadratni meter. Omenjeno stanovanje je na Metelkovi ulici 17.

Na spodnjem zemljevidu lahko preverite deset najdražjih stanovanjskih poslov v Ljubljani glede na ceno kvadratnega metra v zadnjih treh mesecih (od decembra 2021 do februarja 2022). Stanovanja so označena s številkami, ki se nanašajo na mesto na lestvici najdražjih stanovanj (1 – najdražje, 10 –najcenejše).

Malo poslov, večinoma po nižjih cenah

V nadaljevanju članka bomo podrobneje analizirali posamezna katastrska območja v Ljubljani. Pogledali bomo število poslov ter povprečno ceno za kvadratni meter prodanega novega ali rabljenega stanovanja od januarja 2020 do januarja 2022. Kot smo že omenili, je bilo število sklenjenih poslov v vseh ljubljanskih območjih majhno. Tudi cene kvadratnih metrov so bile v povprečju nižje skorajda v vseh območjih Ljubljane. Izstopata samo Vič-Trnovo in Moste-Polje.

Center – 3.223 evrov za kvadratni meter

Februarja je lastnika zamenjalo le šest stanovanj v središču Ljubljane. Povprečna cena za kvadratni meter je znašala 3.223 evrov, kar je 500 evrov manj kot mesec poprej.





Bežigrad – 2.878 evrov za kvadratni meter

Za Bežigradom sta bila v evidenco Gursa februarja vpisana samo dva posla, medtem ko jih je bilo januarja 26. Povprečna cena kvadratnega metra je februarja znašala 2.878 evrov oziroma kar 700 evrov manj kot januarja 2022. Cena za kvadratni meter je pod tri tisoč evrov zdrsnila prvič po juliju 2021.

Moste-Polje – 3.553 evrov za kvadratni meter

Le štirje posli s stanovanji so se opravili februarja v območju Moste-Polje (januarja 2022 jih je bilo 21). Povprečna cena kvadratnega metra je dosegla rekordne vrednosti, in sicer 3.553 evrov za kvadratni meter.

Rudnik – 2.504 evrov za kvadratni meter

Na območju Rudnik sta lastnika zamenjali dve stanovanji. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 2.504 evrov, kar je najmanj po marcu 2020.

Vič-Trnovo – 3.822 evrov za kvadratni meter

Tudi na območju Vič-Trnovo sta bila februarja vpisana samo dva posla s stanovanji (januarja 2022 je bilo 20 poslov). Sta bili pa stanovanji očitno dragi, saj je povprečna cena za kvadratni meter dosegla rekord, in sicer 3.822 evrov. To je 300 evrov več kot mesec poprej.

Šiška – 3.115 evrov za kvadratni meter

Tudi v Šiški sta le dve stanovanji zamenjali lastnika (januarja 2022 je bilo 32 poslov), povprečna cena za kvadratni meter je bila 3.115 evrov. Cena ne odstopa od povprečne cene za kvadratni meter v zadnjem letu, saj se ta giba okoli treh evrskih tisočakov.