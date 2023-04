Švica v regulacijo spletnih velikanov

Švicarska vlada se je lotila priprav osnutka zakonodaje za regulacijo velikih spletnih platform, kot so Google, Facebook in Twitter. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz vlade, bi morali imeti uporabniki možnost od platform zahtevati večjo preglednost. Ob tem zagotavljajo, da ne bodo zmanjševali svobode govora.

Vlada želi po lastnih navedbah "okrepiti pravice uporabnikov v Švici in od platform zahtevati večjo preglednost, ne da bi s tem omejili njihov pozitivni vpliv na svobodo govora". Kot so pojasnili, imajo tovrstne platforme velik vpliv na javno mnenje, a so trenutno skoraj povsem brez regulacije.

Zakonodaja, katere osnutek bo po napovedih vlade pripravljen do konca marca prihodnje leto, bo temeljila na aktu o digitalnih storitvah, ki je v EU začel veljati novembra lani. Ponudnikom digitalnih storitev, kot so družbena omrežja in tržnice, postavlja jasne obveze za zaščito uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji.