Potrjeno: Qlandie za 220 milijonov evrov v avstrijske roke

Supernova bo kupila deset nakupovalnih centrov Qlandia. Gre za paket centrov Qlandia v Kamniku, Kranju, Krškem, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju ter nakupovalne parke v Metliki, na Ravnah na Koroškem in v Slovenskih Konjicah. Kot so danes sporočili iz družbe, transakcija obsega več kot 220 milijonov evrov in je že druga velika investicija skupine v Sloveniji letos. Pred tem so kupili največje trgovske centre Mercatorja.

Trgovske centre bodo prevzemala podjetja, ki jih je avstrijska Supernova posebej za ta namen ustanovila letos poleti. Prodajne pogodbe so bile dokončno sklenjene v teh dneh. Qlandie in drugi objekti, ki prehajajo pod okrilje Supernove, so bili do zdaj v lasti družbe Centrice Real Estate. Omenjena družba pod okriljem ameriškega sklada Lone Star je objekte prevzela leta 2016 od avstrijske družbe HETA, slabe banke propadle koroške družbe Hypo Alpe Adria.

Centrice Real Estate, ki upravlja še nekatere druge trgovske centre, je v lanskem letu ustvarila za več kot 27 milijonov evrov prihodkov od prodaje, večino od najemnin.

Supernova v nakup desetih centrov Qlandia

Po naših informacijah posel med drugim financira ruska državna banka VTB, in sicer njena nemška izpostava, ki je skupini Supernova odobrila nekaj manj kot 93 milijonov evrov posojil. Med večjimi financerji so tudi banke s sedežem v Sloveniji. "Celotna transakcija po svoji velikosti in obsegu predstavlja izredno transakcijo za Slovenijo. Vse vključene stranke so jo izvedle na visoki profesionalni ravni," je povedal Michael Meidlinger iz družbe Centrice.

"Predmetni portfelj odlično zaokrožuje obstoječi portfelj. Z njim lahko odslej celovito oskrbujemo vse slovensko prebivalstvo," je dejal poslovodja družbe Supernova Markus Pinggera. Vsi centri imajo podobno močno zasedenost najemnikov in pokrivajo vse zahteve strank po lokalni oskrbi.

"Zelo smo veseli tega nadaljnjega mejnika in bomo začeli vključitev centrov v mrežo Supernova, potem ko bomo v naslednjih dneh fizično prevzeli centre," je dejal Jakob Eichberger, vodja upravljanja centrov skupine m2, ki centre upravlja za Supernovo.

Eden največjih nepremičninskih poslov v zgodovini Slovenije

Skupina podjetij Supernova s to transakcijo znatno prebija mejo letnih najemnin v višini sto milijonov in je tako povišala delež slovenskih projektov nad 30 odstotkov celotnega obsega. Slovenija je za skupino vedno predstavljala uspešen osrednji trg, s to transakcijo pa je vodilno mesto na trgu v sami državi trajno zagotovljeno.

Graška skupina Supernova je zasebni vlagatelj in razvijalec na področju nepremičnin, ki se je specializiral na nepremičnine na področju maloprodaje. Poleg osrednjih trgov v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem je Supernova aktivna tudi v Nemčiji, na Slovaškem in v Romuniji.