Študent+: Priložnost za mlade

V Lidlu Slovenija so se strateško usmerili v prepoznavanje in razvoj mladih talentov in tako letos prvič izvedli karierni program Študent+. S tem programom želijo mladim omogočiti lažji prvi vstop na trg dela in jih opolnomočiti s praktičnimi izkušnjami.

Udeleženci kariernega programa Študent+

Lidl Slovenija je eden izmed vodilnih delodajalcev v Sloveniji na področju dela z mladimi, saj se s pomočjo kariernih programov sistematično ukvarja z vključevanjem mladih v svojo organizacijo. S tem Lidl Slovenija podpira mlade iskalce zaposlitve tudi v času, ko se zaradi trenutne situacije še posebej soočajo z dodatnimi izzivi na poti do osamosvojitve, del katere je zagotovo tudi prva redna zaposlitev.

"S programom Študent+ želimo prispevati k boljšemu vključevanju mladih na trg dela, tako da jim relevantne praktične izkušnje in strokovna znanja, ki jih pridobijo v okviru programa, ponujamo že med njihovim opravljanjem študentskega dela in s tem pred zaključkom študija. Mladim želimo predstaviti številne priložnosti za karierne začetnike, ki jih ponujamo v Lidlu Slovenija, in se na tako na zanimiv način približati tudi Generaciji Z, ki ima specifične želje in bo kmalu prevladujoča pri vstopu na trg dela," je povedal Lovro Bezenšek, vodja projekta Študent+.

Kako je potekal program?

Študenti pri predstavljanju rešitev na skupinske izzive

Izmed vseh študentov, ki delajo v podjetju, so s pomočjo internega razpisa in sistema priporočil izbrali 22 nadarjenih študentov, ki so udeležili 2-dnevnega kariernega programa v logističnem centru v Arji vasi in upravi v Komendi.

Študenti so se pomerili v reševanju različnih poslovnih izzivov, podrobneje spoznali notranjo organizacijo podjetja, odkrivali prve karierne priložnosti in imeli priložnost spoznati in se pogovarjati s člani vodstva podjetja.

V času izvedbe kariernega programa so v Lidlu Slovenija izbrali tudi prvega Študent+ pripravnika. Študent ekonomije Jure Toplak bo imel možnost opravljati 1-mesečno plačano pripravništvo v upravi podjetja, kjer bo opravljal delo pod mentorstvom vodij na različnih strokovnih področjih, med drugim v prodaji, nabavi, nepremičninah, kadrih, marketingu, korporativnem komuniciranju, financah in računovodstvu ter pravu. Finalisti pa so se uvrstili v ožji izbor za njihove Trainee programe za karierne začetnike.

Od študenta do traineea

Razglasitev zmagovalca kariernega programa

V Lidl Slovenija vztrajno povečujejo število sodelavcev na različnih strokovnih področjih, pri čemer se vsako leto odpirajo tudi številne zanimive priložnosti za karierne začetnike, ki šele vstopajo na trg dela.

Ob tem je Sara Habjan, vodja oddelka rekrutinga in kadrovskega marketinga, še dodala: "Posebej za ta namen imamo vzpostavljene tudi Trainee programe za karierne začetnike, ki so nadaljevanje oz. nadgradnja programa Študent+. V Lidlovem Trainee programu gre za usmerjeno usposabljanje v obliki redne zaposlitve, ki je plačana 2000 EUR bruto/mesec, tekom izvedbe pa so mladi deležni usmerjenega 12-mesečnega ciljnega usposabljanja na različnih strokovnih področjih. Naš namen je, da po končanem programu pridobimo specialiste na področju prodaje in nabave, ki odlično poznajo delovanje našega podjetja in imajo potencial, da v prihodnjih letih prevzamejo katero izmed številnih ključnih funkcij v okviru vodstva podjetja."

Pri tem je še izpostavila, da je odličen primer uspešne karierne rasti sodelavec Rok Likovič, ki je letos, po štirih letih od uspešno zaključenega programa napredoval na delovno mesto vodje področja akcijskih izdelkov in s tem postal eden izmed prokuristov podjetja.

Finalisti, ki so prejeli uvrstitev v ožji izbor za Trainee program.

Vabljeni tudi k spremljanju spletne strani www.kariera.lidl.si, kjer najdete še več informacij o programih ter tudi ostalih delovnih mestih.