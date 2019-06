Ste vedeli, da je izredni študij najboljša naložba ta hip?

Oglasno sporočilo

Izredni študij je priložnost, da prvič po končanem šolanju sprejmete nov, drugačen izziv. Odprl se vam bo nov družabni krog ljudi, ki vam lahko omogočijo novo karierno pot in odprejo vrata v boljšo prihodnost. Prav tako ima pozitiven vpliv na podjetja in organizacije ter celotno ekonomijo države. Poglejmo nekaj najpomembnejših prednosti, ki jih izredni študij prinaša na področju financ, socialne mobilnosti, kakovosti življenja in dobrega počutja .

Razmišljate o izrednem študiju, a vas skrbi finančni vložek?

Izredni študij ni izdatek, temveč investicija, ki bo bistveno povečala vašo socialno mobilnost. Ta naložba se lahko z napredovanjem, novim delovnim mestom ali prekinitvijo brezposelnosti vrne že takoj po zaključku študija.

V britanski raziskavi iz leta 2018 so ugotovili, da dokončan študij poveča možnosti za novo, boljše delovno mesto, napredovanje ali začetek povsem drugačne karierne poti. Izredni študij vam omogoča, da ohranite reden vir zaslužka, s katerim boste pokrili finančni vložek. Redni mesečni priliv olajša kritje stroškov, pogosto pa lahko izberete tudi možnost plačila na obroke. V sodobni družbi se zavedamo, da je nabiranje delovnih izkušenj na trgu dela neprecenljivo, zato je možnost študija ob delu odlična rešitev šolskega sistema.

Pravo ravnovesje med osebnim življenjem in študijem

Združevanje zasebnega življenja s kariero in študijem je prednost, hkrati pa vam ponuja izziv in omogoča ogromno prilagodljivosti ter drugih prednosti, ki jih ob rednem študiju ne bi izkusili. V izobraževalnem centru B&B se zavedamo, da je študij zgolj ena izmed vaših obveznosti, zato je velik poudarek na prilagodljivosti vsakemu študentu posebej. Z uporabo sodobnih tehnik učenja in novih tehnologij omogočamo neobvezno udeležbo na predavanjih, ponujamo pa tudi možnost študija od doma.

Izredni študij in boljša kakovost življenja

Za spodbudo in pogum si preberite konkretne primere pozitivnih učinkov izrednega študija na vaše življenje.

IZBOLJŠAJTE MOŽNOSTI ZAPOSLITVE Najbolj očitna prednost je opazno povečanje vaše zaposljivosti. Nova bogata znanja in pridobljene spretnosti bodo vaše možnosti zaposlitve bistveno povečale. Izredni študij je odlična priložnost, da v svojo karierno pot vnesete novo življenje. Ne glede na to, ali izberete študijsko smer na aktualnem področju dela ali so to vaši prvi koraki na povsem novi službeni poti. IZSTOPAJTE IZ MNOŽICE Na današnjem trgu dela je konkurenca izredno močna. Z odločitvijo za poglobitev strokovnih znanj lahko izstopate iz množice. Z dokončanim študijem bodočim delodajalcem pokažete vztrajnost, motivacijo in marljivost. Študij ob delu priča o vaši želji po nenehnem napredku, kar je izredno cenjena lastnost pri iskalcih kadrov. IZBOLJŠAJTE SAMOZAVEST IN POČUTJE Prednosti in spremembe, ki jih izredni študij prinese v vaše življenje, segajo veliko dlje kot zgolj na področje dela. Raziskave kažejo, da izobraževanje odraslih vpliva na zdravje, samozavest in dobro počutje nasploh. Nedavna študija HECSU poroča, da skoraj 70 odstotkov izrednih študentov po končanem študiju poroča o dvigu samozavesti. Raziskava odraslih študentov (med 33. in 42. letom) je pokazala tudi številne pozitivne vplive na njihovo dobro počutje. (Vir: AOC Jobs)

Dobra naložba za delodajalce

Dodatno izobraževanje zaposlenih prinaša konkretne spremembe tudi za organizacije, v katerih so zaposleni. Vpliv izobraževanja odraslih na delovanje podjetij je neizpodbiten in izjemno pozitiven. Delodajalci poročajo o:

višji učinkovitosti zaposlenih, ki so zaradi dodatnega izobraževanja samozavestnejši. Na podlagi novo pridobljenega znanja lažje opravljajo službene obveznosti ter svoja znanja delijo s sodelavci, kar obogati celotno delovno okolje;

ki so zaradi dodatnega izobraževanja samozavestnejši. Na podlagi novo pridobljenega znanja lažje opravljajo službene obveznosti ter svoja znanja delijo s sodelavci, kar obogati celotno delovno okolje; popolni samostojnosti zaposlenih , ki po zaključku študija potrebujejo bistveno manj nadzora in pomoči vodstva;

, ki po zaključku študija potrebujejo bistveno manj nadzora in pomoči vodstva; zmanjšanju šibkih točk zaposlenih, ki bi lahko ogrozile delovanje ali ugled organizacije ali podjetja. S tem se poveča tudi produktivnost na delovnem mestu;

ki bi lahko ogrozile delovanje ali ugled organizacije ali podjetja. S tem se poveča tudi produktivnost na delovnem mestu; izboljšanju skupinskega dela in solidarnosti;

večjem zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu na dolgi rok.

Odločitev za izredni študij je samo še korak stran …

Imate službo in želite sproti opravljati izredni študij? Prednosti, ki vam jih prinese kombinacija študija in dela, so številne. Ste trenutno zaposleni na področju, ki je relevanten za vaš študij? Vaš delovni čas je lahko odlična priložnost, da novo pridobljeno teoretično znanje preizkusite tudi v praksi. Se bojite, da teoretičnega znanja ne boste mogli uporabiti v trenutni službi, saj bi radi študirali nekaj povsem drugega? Strah je povsem odveč! Študij ob delu prinaša ogromno drugih prednosti. Med drugim ima pozitiven vpliv na vašo samopodobo, dobro počutje in medsebojne odnose, poleg tega pa izboljša vašo učinkovitost na kateremkoli delovnem mestu. Včasih pa manjka tudi motivacija, a se vedno najde rešitev. Tule si lahko preberete nekaj nasvetov, kako ostati motiviran za študij ob delu.

