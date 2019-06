Ste prepričani, da ste izbrali pravo nepremičnino?

Foto: Getty Images

Ni pomembno, ali kupujete garsonjero ali sanjsko hišo z vrtom. V vsakem primeru je nakup nepremičnine proces, ki zahteva veliko preudarnosti pri odločitvah in ne nazadnje tudi pomoč pravih strokovnjakov.

Kaj vse gre lahko narobe?

Narobe gre lahko predvsem dvoje: da kupite nepremičnino z "napako" in da se uštejete glede svojih dejanskih finančnih zmožnosti.

Prvi korak, ki ga morate storiti ob nakupu nepremičnine, je, da si naredite finančni načrt. Koliko ste sploh pripravljeni dati za svoj sanjski dom? Enkrat, ko boste začeli oglede, vas namreč čustva in dolgoletne želje lahko preslepijo in opravite impulziven nakup, ki vas lahko drago stane. Prav zaradi tega v banki NKBM predlagajo, da obiščete banko in svetovalca za stanovanjske kredite, ki bo skupaj z vami pripravil izračun, kakšen kredit si lahko privoščite oziroma kolikšen delež mesečnih prihodkov lahko obremenite z mesečnim obrokom za kredit. Pri tem je treba upoštevati predvsem troje:

- redne prihodke,

- privarčevana sredstva.

- dolgoročne stroške.

Poleg zgoraj naštetega morate upoštevati, da je življenje nepredvidljivo – tudi glede nenačrtovanih stroškov, ki nam lahko v hipu popolnoma podrejo družinski proračun. Čeprav bo želja po sanjskem domu velika, bodite racionalni in imejte vedno v mislih, da se lahko kaj zalomi. Stanovanjski kredit zato ne sme preveč vplivati na vaš življenjski slog.

Kako izbrati pravo nepremičnino

Ko boste enkrat imeli zarisane vse svoje finančne zmožnosti, je čas za lov. Poiščite dom, ki bo všeč tako vam kot vaši družini. Preverite tako okolico kot tudi samo nepremičnino. S pomočjo kakšnega strokovnjaka opravite podroben pregled stanovanja in hiše ter ocenite, kakšni so morebitni stroški obnove in tudi nadaljnjega vzdrževanja. Vprašajte kakšnega soseda, ali pozna nepremičnino in ali so bile z njo v preteklosti kakšne težave.

V vsakem primeru ne kupujte instinktivno, vzemite si dovolj časa, poslušajte tudi nasvete najbližjih, ki bodo morda dejansko stanje nepremičnine videli z drugačnimi očmi.

Foto: Getty Images

Stanovanjski kredit, prilagojen vašemu življenjskemu slogu

Finančni načrt imate. Če ste izbrali tudi nepremičnino, vas od vselitve loči samo še en korak: najem ugodnega stanovanjskega kredita.

V banki NKBM imajo posluh za svoje stranke, zato so pripravili različne vrste stanovanjskih kreditov:

S fiksno obrestno mero: za vse tiste, ki zahtevate stoodstotno predvidljivost svojih mesečnih obrokov. S fiksno obrestno mero bo namreč mesečna obveznost ostala enaka celotno dobo odplačevanja kredita. Stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero lahko odplačujete do 20 let.

S spremenljivo obrestno mero: obrestna mera je enaka seštevku vrednosti referenčne obrestne mere šestmesečnega Euriborja in fiksne obrestne marže. Če je Euribor negativen, pri izračunu skupne obrestne mere upoštevamo negativno vrednost Euriborja, kar pomeni, da banka odšteje negativno vrednost od obrestne marže. Kredit lahko odplačujete tudi do 31 let.

S kombinirano obrestno mero: gre za kredit, ki je pravzaprav nastal na željo strank. Prvo obdobje odplačevanja je obrestovano po fiksni obrestni meri, po določenem obdobju, to je lahko pet ali pa deset let, se obrestna mera spremeni v spremenljivo. Lahko pa ostane tudi fiksna – kreditojemalec se lahko odloči sam.

Stanovanjski kredit z izplačilom v gotovini: posebnost pri banki NKBM je tudi t. i. gotovinski stanovanjski kredit, ki ga lahko uporabite tako za nakup, prenovo ali gradnjo nepremičnine, poplačilo obstoječih stanovanjskih in potrošniških kreditov ali nakup potrošniških dobrin. Višino kredita, ki je v tem primeru lahko do 150 tisoč evrov, vam bodo nakazali kar na vaš bančni račun.

Bodite pripravljeni na prihodnost

Resnično brezskrbno življenje v svojem tako težko pričakovanem domu si lahko poleg z ugodnim kreditom v banki NKBM zagotovite tudi z ustreznim zavarovanjem.

NKBM vam ob sklenitvi stanovanjskega kredita ponuja tudi ugodno življenjsko zavarovanje za vas in za vse vaše družinske člane. Ne pozabite tudi na zavarovanje nepremičnine: nesreča nikoli ne počiva in v samo nekaj urah lahko ostanete brez vsega. Požar, toča, vlomi, poplave … zoperstavite se jim s pravim zavarovanjem.