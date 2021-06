Stanovanje veliko kot soba, cena pa več kot 5.500 za m²

Med oglasi za prodajo stanovanj lahko najdemo tudi takšne, kjer za 13 kvadratnih metrov pričakujejo več kot 60 tisoč evrov oziroma deset kvadratnih metrov za 59 tisoč evrov. "Ta stanovanja so zaradi svoje majhnosti nefunkcionalna in neprimerna za normalno bivanje. Mislim, da se tudi ne bi smela oglaševati kot stanovanja oz. garsonjere, ampak kot sobe," je prepričan nepremičninski agent Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN.

Cene stanovanj v prestolnici so se v zadnjih letih dvigovale, preobrat se je zgodil pred šestimi leti, od takrat pa so se cene dvignile od 35 do 40 odstotkov. Zaradi velikega povpraševanja in premajhne ponudbe lahko med oglasi najdemo tudi stanovanja, velika le nekaj več kot deset kvadratnih metrov, cene pa presegajo tudi pet tisoč evrov za kvadratni meter.

Na največjem spletnem nepremičninskem smo poiskali tri "bisere".

Stanovanje malenkost večje od desetih m² za več kot 4.500 po m²

Najvišjo ceno na kvadratni meter pričakuje kupec za deset kvadratnih metrov veliko stanovanje v Črnučah. Za stanovanje iz leta 2002 je cena 59 tisoč evrov oziroma 5.900 evrov za kvadratni meter. Stanovanje je sestavljeno iz sobe in ločene kopalnice.

Foto: Nepremicnine.net

V drugem primeru za stanovanje v Savskem naselju prodajalec pričakuje 59 tisoč evrov za 13 kvadratnih metrov oziroma 4.538 po kvadratnem metru.

Foto: Nepremicnine.net

Pri tretjem oglasu pa je celotno stanovanje sestavljeno iz ene sobe, ki meri 13,7 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja na Prulah, cena pa je postavljena pri 66 tisoč evrih oziroma 4.817 evrih za kvadratni meter.

Foto: Nepremicnine.net

"Oglas je zelo poseben, ker se praktično vse nahaja v isti sobi, poleg postelje in kuhinje sta v sobi tudi prha in stranišče. Zadeva je nerodna, če na primer dobimo obiske in mora nekdo na stranišče," komentira Prskalo.

"Prodajalci izkoriščajo položaj na trgu"

Nepremičninski agent dvomi, da se bodo zgoraj omenjena stanovanja prodala po oglaševanih cenah, saj so cene nenormalne.

"Težava je, da prodajalci izkoriščajo trenuten položaj in pomanjkanje stanovanj na trgu. Osebno menim, da se za takšno ceno ta stanovanja nikakor ne bodo prodala, tudi lokacija pri dveh ni ravno briljantna (Črnuče, Savsko naselje). Le lokacija pri stanovanju na Prulah je morda lahko nekoliko bolj zanimiva za kupce. Glavna težava je v tem, da je takšno stanovanje preprosto premajhno in ne omogoča normalnega bivanja. Spominja na bivake, v katerih se običajno samo prespi," meni Prskalo.

Ob tem ljudem, ki v teh časih iščejo stanovanje, priporoča malo večji vložek in nakup normalne garsonjere.

"Tudi z vidika nadaljnje prodaje garsonjere, če se bodo razmere na trgu poslabšale, ne bo takšna težava, kot bo v tem primeru za prodajo sobe.