Stanovanje kot v vili, storitev kot v hotelu: vrhunsko opremljena stanovanja v Ljubljani

Na Vilharjevi cesti 25 v Ljubljani pospešeno obnavljajo nov poslovno-pisarniški objekt, kjer bodo nastala luksuzna stanovanja. Gre za t. i. Rezidenco Carpe Diem, ki bo postavljena neposredno ob mestnem središču in glavnem prometnem vozlišču v Ljubljani. V imenu Rezidenca Carpe Diem se skriva filozofija rimskega pesnika in filozofa Horacija Izkoristi dan – za uživanje. Široka paleta storitev za brezskrbno, luksuzno in polno življenje, lokacija objekta in kopica drugih prednosti bo vse to nedvomno omogočila. Ključna odlika objekta? Stanovanje kot v vili, servis kot v hotelu. Ob vselitvi lahko prinesete samo svoj kovček, odlično lokacijo pa zaznamujejo tudi čudoviti pogledi iz terasnih stanovanj na Ljubljanski grad in Alpe. Podrobneje vam predstavljamo razloge, ki Rezidenco Carpe Diem umeščajo med trenutno najbolj ekskluzivne naslove v Ljubljani.

Rezidenca Carpe Diem predstavlja edinstveno produktno ponudbo na slovenskem trgu za brezskrbno in polno življenje ter življenje v atraktivnih, funkcionalno in komfortno domišljenih ter unikatnih prestižnih stanovanjih s pridihom razkošja, kjer bo pojem nadstandarda dobil svojo pravo vsebino. V že obstoječi stavbi na Vilharjevi cesti 25 gradbeniki iz dozdajšnjih poslovnih prostorov urejajo stanovanja z neto površino približno od 54 do 74 kvadratnih metrov. Stanovanja v Rezidenci Carpe Diem so zaradi svoje komfortne in domišljene urejenosti in lege blizu pestrih dogajanj v vedno živahnem središču mesta zelo primerna za ljudi, ki si želijo luksuznega bivanja. Visoki standardi bivanja omogočajo življenje, ki ga doživimo le v najboljših svetovnih hotelih in prestižnih rezidencah.

Odlična lokacija in 14 stanovanjskih enot

Kje začeti? Najbolje z osnovo. Stavba je del dograjene soseske, zato bo tudi njena zunanja podoba v večjem obsegu ostala nespremenjena, za stanovanjsko namembnost pa bosta prenovljena vhodno pročelje in površina pred vhodom, ki bo omogočala tudi dostop gibalno oviranim ljudem. Vhodna avla bo imela vetrolov v obliki steklene stene z drsnimi steklenimi vrati.

Rezidenco Carpe Diem sestavlja 14 stanovanjskih dvosobnih enot (na vrhu sta dve terasni stanovanji) ter skupni prostor z recepcijo v pritličju. Le korak stran od osrednjega informacijskega prostora oziroma recepcije bo skupni prostor za druženje oziroma manjši bar, namenjen stanovalcem in obiskovalcem. V recepciji bo delovala celodnevna servisno-podporna služba, tam bodo tudi nabiralniki in polica za kratkotrajno odlaganje osebnih stvari.

Odlična lokacija v Zupančičevi jami vam bo omogočila hiter dostop do vse potrebne infrastrukture ter čudovite poglede iz terasnih stanovanj na Ljubljanski grad in Alpe.

Projekt je v polnem zamahu, prve vselitve že letos

Projekt je že v polnem zamahu in bo kmalu dokončan, prve vselitve bodo mogoče že letos. V projektu so popolnoma prenovili vse inštalacije, notranje stene, zamenjali so stavbno pohištvo, tudi zunanja okna, dvigalo … Maja pričakujejo konec gradbenih del, najkasneje do 1. 10. 2023 pa tudi montažo vse opreme.

Prodanih in rezerviranih je že skoraj polovica vseh stanovanj.

Polno opremljena stanovanja, pripravljena na vselitev

Izjemna dodana vrednost objekta je, da se stanovanja prodajo popolnoma opremljena in pripravljena na vselitev. Stanovanja so sestavljena iz skupnega dnevnega prostora s kuhinjo in jedilnico ter iz ločene spalnice in kopalnice. So prostorna, funkcionalno in estetsko dovršena ter zasnovana z maksimalnim izkoristkom naravne svetlobe.

Ko bodo stanovanja v prvi polovici letošnjega leta končana, bo mogoča takojšnja vselitev, pri čemer ne boste potrebovali selitvenega servisa, da vam pripelje vaše staro pohištvo. Tudi od trgovine do trgovine vam ne bo treba tekati za novim pohištvom oziroma stanovanjsko opremo.

Stanovanja v pariškem slogu

Vsa stanovanja so elegantno opremljena v pariškem slogu. Interier 14 stanovanj in skupni prostor Rezidence Carpe Diem je zasnoval DECOR & DESIGN v sodelovanju z arhitekturnim birojem Standard, d. o. o. Stanovanja so zasnovana z maksimalno mero funkcionalnosti, ki skupaj z izborom kakovostnih produktov in materialov uporabnikom omogoča vrhunsko uporabniško izkušnjo ter se prilagodi njihovemu načinu življenja. Izbrani produkti notranje opreme so tehnološko dovršeni in preverjeni, o čemer priča dolgoletna tradicija njihovega razvoja.

Opremo objekta predstavljajo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Flos, Calligaris, Pianca, ter druge, ki s svojim brezčasnim videzom in uporabnostjo ustvarjajo unikatne interierje in predstavljajo pravo razmerje med funkcionalnostjo ter estetiko.

Vsako stanovanje bo imelo po eno rezervirano parkirno mesto v garaži ter shrambo.

Storitev "concierge": rezidenca, ki biva z vami in za vas

Carpe Diem je z osebnimi storitvami za stanovalce namenjen tistim, ki iščejo najvišji življenjski standard. Ponuja povsem novo vizijo udobja pri nas, ki na prvo mesto postavlja stanovalca, njegov čas, udobje in to, v čemer vsak najbolj uživa. V novih stanovanjih boste lahko zaživeli v miru, ki ga prinaša zavedanje, da je nekdo, ki razume in predvidi vaše potrebe, vedno na voljo – tudi takrat, ko potrebujete zdravstveno ali katerokoli drugo pomoč. Carpe Diem je v tem kontekstu prva ljubljanska rezidenca, ki biva z vami in za vas. Luksuzna storitev, t. i. concierge, nagovarja vse, ki želijo imeti več časa zase, vsakodnevna opravila, ki zadevajo bivanje, pa prepustijo drugim. Ti to delo opravijo profesionalno ter povsem po željah in potrebah posameznika. Kot bi imeli kar doma osebnega asistenta, ki bi opravljal dnevna opravila namesto vas. Storitev vam dopušča veliko več prostega časa in vam prihrani marsikatero čakanje v vrsti.

Concierge zdravstvene in družabne storitve vam omogočajo brezskrbno življenje, med drugimi rezervacijo prevoza, kulturno-športnih dogodkov, čiščenje stanovanja, dostavo hrane, medicinske preglede in masaže/fizioterapije na domu, članarino za fitnes, nakup vstopnic za bazen in še mnoge druge.

Do zdravstvene oskrbe v udobju lastnega doma

V kompleksu, kjer se nahaja Rezidenca Carpe Diem se nahaja Medicinski center Ljubljana, katerega del je Zdravstveni zavod Zdravje, ki je pod vodstvom dr.Marka Bitenca investitor projekta. V sklopu dodatnih storitev bo stanovalcem ponujal zdravstvene storitve, ki obsegajo ambulantno specialistiko in diagnostiko brez čakalnih dob, preventivo in svetovanje za zdrav življenjski slog z možnostjo obiska medicinske sestre na domu, nadzor jemanja zdravil, obisk zdravnika na domu, dostavo zdravil in medicinskih pripomočkov ter uporabo fitnes studia.

Poskrbljeno bo tudi za družabno življenje stanovalcev, saj si bodo v sklopu dodatnih storitev lahko rezervirali in kupili vstopnice za kulturno-umetniške in športne dogodke.

Cena?

Cene stanovanj se bodo gibale okoli 5.900 evrov na kvadratni meter za popolnoma opremljena stanovanja. Cene za stanovanja v nadstropju brez zunanje površine in neto kvadratur od 54,66 kvadratnega metra do 61,01 kvadratnega metra se gibljejo od 348.822,36 evra do 395.831,06 evra. Stanovanje številka 1 z zimskim vrtom, veliko 79,44 kvadratnega metra, je na prodaj za 490.979,17 evra. Ceni za terasni stanovanji (do 70,08 kvadratnega metra) s 57,83 kvadratnega metra zunanje površine sta do 625.519,93 evra.

Kot že omenjeno, so v ceno vključena popolnoma opremljena stanovanja s pripadajočim parkirnim mestom in tudi shrambo. Dodatne storitve se obračunajo mesečno in niso vključene v prodajno ceno. Posameznik jih izbere po želji in potrebah.

Kupec prevzame plačilo dvoodstotnega davka na promet nepremičnin.

Sklepna ocena

Stanje na nepremičninskem trgu je bilo v zadnjih dveh letih precej turbulentno, v javnosti pa se pogosto ustvarja vtis, da zdaj ni ugoden čas za nakup. A vsi primeri še zdaleč niso taki.

Gledano v celoti Rezidenca Carpe Diem gotovo spada v kategorijo zares unikatnih priložnosti glede na to, kaj nepremičninski trg danes ponuja. Gotovo gre za eno redkih priložnosti za nakup stanovanja na tako dobri lokaciji, ki jo velja s pridom izkoristiti.

Stanovanja so lahko namenjena tako lastnim bivanjskim potrebam, izkazala pa se bodo tudi kot odličen investicijski nakup.