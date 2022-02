Spodbudno delovno okolje je temelj dobrega poslovanja

Oglasno sporočilo

Po prvi razglasitvi epidemije in padcu prodaje poslovnih nepremičnin je nepremičninski trg v drugi polovici leta 2021 ne le popolnoma okreval, temveč je dobesedno zacvetel. Povpraševanje po nepremičninah vseh vrst se je dvignilo, posledično so v tretjem četrtletju narasle tudi cene poslovnih nepremičnin. Kljub odlični prodaji nepremičnin v lanskem letu je na slovenskem trgu iz portfelja DUTB še nekaj zanimivih poslovnih nepremičnin, ki ustrezajo sodobnim merilom kakovosti bivanja ter poslovanja in so nesporno vredne nakupa.

Službeno okolje je drugi dom za veliko število prebivalcev našega planeta. Čeprav se v zadnjem obdobju kot primerna oblika izkazuje kombinirano delo tako doma kot na delovnem mestu, ostajajo pisarne in druge poslovne nepremičnine še naprej prostor ustvarjanja, proizvajanja in druženja. Zato je izbor poslovnega prostora za lastnike ali vodstva podjetij precejšnja odgovornost, še sploh, če se zavedajo, da lahko dober prostor spodbuja, slab pa zavira ustvarjalno delo.

DUTB ima na voljo veliko raznolikih poslovnih nepremičnin – tako pisarn, trgovskih, poslovnih in industrijskih objektov – prav vsi pa so namenjeni uspešnemu izvajanju raznolikih gospodarskih dejavnosti.

Poslovni objekti

V Novi Gorici so na elitni lokaciji v poslovni stavbi Eda Centra ( Poslovni prostori E6 v Eda Centru, Nova Gorica - DUTB in Poslovni prostori in arhiv - DUTB) naprodaj dokončani poslovni prostori. Nahajajo se v različnih nadstropjih in etažah, del jih je tudi že oddanih v najem. V objektu je za zaposlene in poslovne obiskovalce možno najeti tudi parkirišča.

Eda Center

Na odlični lokaciji v centru Velenja se nahaja dobro opremljena in pred kratkim obnovljena podkletena poslovna stavba ( Poslovni objekt Era - DUTB) , v kateri je več kot 2.000 m2 pisarn in lokal. Prostori so centralno klimatizirani in varovani z videonadzorom. Stavba ima zunanje panoramsko dvigalo, k objektu sodijo tudi urejeni in zavarovani parkirni prostori.

Poslovni center Era

V trgovsko-poslovnem predelu Novega mesta ( Poslovni prostori NM) so v prvem in drugem nadstropju večetažnega poslovno-stanovanjskega objekta na voljo prostorni, redno vzdrževani poslovni prostori, povezan z garažo in stopniščem ter ogrevani z lastno plinsko kotlovnico. Obsegajo prodajni ter skladiščni prostor in lastno strojnico v skupni izmeri 1.772 m2. Nepremičnina leži v bližini drugih nakupovalnih centrov.

V nekdanji stavbi Primorja v Ljubljani ( Opremljeni poslovni prostori v poslovni stavbi Primorje, LJ - DUTB) se nahajajo opremljeni, delno prenovljeni poslovni prostori. Objektu pripadajo parkirna mesta, ki jih je možno še dodatno kupiti ali najeti. Nepremičnina se nahaja v stanovanjskem naselju, v neposredni bližini BTC.

V Koprskih vratih so na voljo nedokončani poslovni prostori, ki se raztezajo na več kot 2.000 m2 poslovnih površin ( Koprska vrata, poslovni prostori) , pri čemer je možno kupiti posamezne enote ali več združenih enot skupaj. Zgrajeni do III. gradbene faze, zanje je treba pridobiti uporabno dovoljenje. Poslovni prostori imajo vgrajene priključke za priklop ogrevanja in hlajenja iz centralne toplotne postaje. Poslovni lokali so priklopljeni na sanitarno hladno vodo iz javnega omrežja prek vodomerov na daljinsko odčitavanje, ki so v upravljanju javnega podjetja za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo (Rižanski vodovod). Sanitarno toplo vodo si poslovni lokali zagotovijo sami.

Koprska vrata

Trgovski objekti

Obsežni trgovski prostori v Mariboru (Trgovski prostori v Mariboru ) se nahajajo tudi na odlični lokaciji – v coni za pešce, v strogem centru mesta, in sicer na križišču Vetrinjske ulice in Trga Leona Štuklja. Prostori, ki obsegajo več kot 2.600 m2 površin, so kakovostno obnovljeni in vzdrževani. Lokacija je nadpovprečno frekventna in zaradi aktivnega utripa starega mestnega jedra zelo priljubljena tako med Mariborčani kot drugimi obiskovalci. Objekt je redno vzdrževan in v odličnem stanju.

Trgovski prostori v Mariboru

Proizvodno-skladiščni objekt

V industrijski coni na Tržaški cesti v Mariboru so v proizvodno-poslovnem objektu (Poslovno-industrijski objekt Maribor - DUTB ) poleg proizvodno-skladiščnih površin v izmeri 5.627 m2 na voljo tudi pisarne s skupno tlorisno površino 2.322 m2. Prostori so potrebni prenove.

Poslovno-industrijski objekt Maribor

V Hočah je v neposredni bližini avtoceste naprodaj proizvodno-skladiščni objekt (Proizvodno-skladiščni objekti - DUTB ) , v katerem se v poslovnem aneksu ob dveh proizvodnih halah nahajajo tudi poslovni prostori. Kompleks zaokrožuje večje stavbno zemljišče s kleparsko delavnico.

Objekti za športne dejavnosti Teniški center v Ljubljani nemoteno deluje že vrsto let in je tako zaradi svoje privlačne lege kot celostne urejenosti odlična poslovna priložnost za investitorje, ki razumejo in spodbujajo razvoj rekreativne ter profesionalne športne dejavnosti. Nepremičnina obsega poslovne in klubske prostore, gostinski lokal ter športne, spremljajoče ter parkirne površine. Locirana je na Dolgem mostu, tik ob avtocestnem vozlišču Kozarje ( Tenis center Dolgi most ).



Tenis center Dolgi most

