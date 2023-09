Spar predstavil poslovne rezultate in razkril povprečno maržo

"Prehranska veriga bo v prihodnjih letih v permanentni krizi. Populacija se veča, vremenske razmere so vedno bolj neugodne, obdelovalnih površin pa je vedno manj. Če želimo kritično situacijo uspešno reševati, moramo najprej iskreno in transparentno komunicirati," je v uvodu novinarske konference, na kateri so med drugim predstavili dosežene poslovne rezultate preteklega leta, opozoril glavni izvršni direktor Spara Slovenija David Kovačič.

S tem se je obregnil na namigovanja javnosti o vojnem dobičkarstvu trgovcev in visokih maržah ter obenem izrazil željo po bolj realnem ocenjevanju razmer v slovenski trgovini, predvsem na podlagi dejstev.

"Če smo res takšni nasilneži v verigi in imamo vse pod kontrolo in vse izkoriščamo, potem to svojo moč zelo slabo izkoriščamo. Očitno je ne, ker sicer bi jo lahko za kaj več," je glavni izvršni direktor Spara Slovenija David Kovačič zavrnil očitke, da so vojni dobičkarji in imajo visoke marže. Foto: Spar Kovačič je izpostavil tudi problematiko domnevno visokih marž trgovcev. "Odgovor se skriva v 1,75-odstotni dobičkonosnosti od prodaje. Lani smo vsi trgovci z živili v Sloveniji skupaj dosegli devetino dobička NLB," je ponazoril. Dodal je, da se je lani njihova marža zaradi blaženja inflacijskih pritiskov celo znižala. Če je še leta 2021 v povprečju znašala 27,8 odstotka, je lani upadla na 26,7 odstotka.

"Na videz se zdi, da gre za visoko maržo. A treba je upoštevati, da gre za delovno intenzivno panogo z veliko zaposlenimi, zahtevno logistiko, visokimi cenami energije in obratovalnimi stroški. Ko vse to odštejemo, dobičkonosnost podjetja znaša 1,75 odstotka. To pomeni, da imamo v Sloveniji zelo konsolidirano trgovino, kjer imamo močno konkurenco," pa je višino marž komentiral direktor nabave v Sparu Uroš Lozej.

Kovačič se je odzval tudi na medijsko poročanje, da je italijanski trgovec Famila precej cenejši. Ko so sami primerjali cene 800 izdelkov v trgovini Famila v Miljah, so ugotovili, da so Sparove cene za okoli odstotek nižje, sveži artikli v Sparu pa da so bili za okoli petino cenejši.

Povečano število nakupov

Preteklo leto, ki ga je zaznamovala vojna v Ukrajini, je Spar kljub energetski krizi, inflaciji in izzivom pri preskrbi z določenimi živili zaključil pozitivno in skladno s poslovnimi cilji. Na razmere so se namreč odzvali s strategijo, s katero so navzlic splošni rasti cen kupcem nudili izdelke po dostopnih cenah. Sparove trgovine je tako povprečno obiskalo okrog 180 tisoč kupcev dnevno. Število nakupov se je glede na leto prej povečalo za 14 odstotkov, delno tudi zaradi manj opravljenih nakupov v času epidemije covid-19.

Večji tržni delež

V Sparu so lani razširili mrežo trgovin. Ob koncu lanskega leta so imeli skupno 112 poslovalnic, devet restavracij Interspar, 22 franšiznih trgovin in spletno trgovino. Po Sparovih ocenah so lansko leto končali z 22,8-odstotnim tržnim deležem, kar je 0,8 odstotne točke več kot leto prej.

"V Sloveniji imamo zelo konsolidirano trgovino z močno konkurenco," je poudaril direktor nabave v Sparu Uroš Lozej. Foto: Spar Odprli so nov supermarket v Bovcu, novo partnersko trgovino na Muti na Koroškem in prenovili hipermarket v Rogaški Slatini ter Interspar v Celju. "Vse to je pripomoglo tudi k temu, da je Spar Slovenija po mnenju reprezentativnega vzorca Slovencev najuglednejši trgovec v Sloveniji," je poudaril Kovačič.

Letos bodo odprli pet novih trgovin in razširili upravno stavbo ter skladišče na Letališki v Ljubljani. Glede morebitne gradnje Sparovega centra ob Barjanski cesti v Ljubljani je Kovačič povedal, da je zemljišče v njihovi lasti, da pa je ključno vprašanje poplavne varnosti, tako da bodo s projektom nadaljevali, ko bodo izvedeni protipoplavni ukrepi.

Plače povišali za desetino

Konec lanskega leta je bilo v podjetju zaposlenih več kot 5.100 ljudi, večjih težav z iskanjem kadrov nimajo. Zaradi zakonskega zvišanja minimalne plače so lani tudi vsem zaposlenim plače v povprečju zvišali za deset odstotkov. Povprečna plača tako znaša 1.582 evrov bruto, kar je osem odstotkov nad povprečjem dejavnosti. Lanski regres je znašal 1.800 evrov, nagrada za poslovno uspešnost v povprečju 570 evrov bruto.

Kovačič je še poudaril, da se v Sparu zavedajo dobrih partnerskih odnosov z dobavitelji, prednosti lokalne pridelave, samooskrbe z živili in čim krajših dobavnih poti, zato so tudi lani povečali odkup slovenskih pridelkov in izdelkov. Delež slovenskih dobaviteljev v Sparu je več kot 70-odstoten (665 dobaviteljev), ker verjamejo v poštena partnerstva, pa z njimi sklepajo dolgoročne pogodbe. Dolgoročne odnose s slovenskimi dobavitelji so nadgradil z neposrednim sodelovanjem s slovenskimi rejci prašičjega, piščančjega in govejega mesa. Kot prvi slovenski trgovec so v postrežno ponudbo mesa uvrstili lokalno govedino in svinjino ter piščančje meso višjih standardov kakovosti. Več kot 70 odstotkov prodanega mesa je slovenskega izvora.