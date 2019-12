So težave Zagreba priložnost za Brnik?

Zagrebško letališče je v zadnjem letu stagniralo, v prihodnjem letu pa naj bi se število potnikov celo zmanjšalo. Takšne so ugotovitve portala SimpleFlying, ki je specializiran za letalske novice. In to čeprav Hrvaška beleži rast letalskega prometa.

Prav težave zagrebškega letališča bi lahko bile priložnost za ljubljansko letališče Brnik, predvsem pri nizkocenovnikih, ugotavljajo analitiki pri SimpleFlyingu. Menijo, da bi lahko Brnik postala cenejša alternativa, saj je relativno blizu Zagreba (dve uri vožnje z avtomobilom).

Na Brniku se v zadnjem času ukvarjajo z načrtom, kako živeti po propadu Adrie, ki je imela daleč največji delež prepeljanih potnikov. V oktobru se je v primerjavi z letom pred tem število potnikov zmanjšalo za skoraj 40 odstotkov, v novembru pa se je stanje izboljšalo, saj so drugi letalski prevozniki prevzeli nekatere od povezav Adrie.

Zagrebško letališče je edino v mestu z okrog 800 tisoč prebivalci in ima le 45 letov na dan, kar je manj kot na primer Palermo in Hanover. Kot dodajajo pri SimpleFlying, ima glavno mesto Litve Vilna 50 odstotkov višji letalski promet.

Foto: STA V glavnem zagrebškem mestu za prihodnje leto niso napovedali nobene nove linije, ob tem pa je Korean Air redne polete med Zagrebom in Seulom nadomestil s sezonskimi, Fly Dubai pa je občutno skrčil število povezav v zimskem času.

Czech Airlines je zapustil zagrebško letališče, Eurowings za Berlin in Düsseldorf prodaja vozovnice le do vključno marca prihodnjega leta.

Med hrvaškim predsedovanjem Svetu EU v prvi polovici leta 2020 bodo imeli v Zagrebu le 14 rednih letalskih povezav, še piše SimpleFlying.

Že zdaj pa v Zagrebu, zaradi previsokih dajatev, ne pristajajo nizkocenovniki Ryanair, Wizzair in EasyJet.

V štirih letih povečali število potnikov za 46 odstotkov

Šćuric: Zagreb bo kmalu tretji po številu potnikov na Hrvaškem

Foto: Klemen Korenjak

V družbi Međunarodna zračna luka Zagreb, ki ima 30-letno koncesijo za upravljanje letališča, niso želeli komentirati cen svojih storitev, niti odpovedi poletov letalskih družb. So pa izpostavili, da imajo od pridobitve koncesije leta 2013 "izvrstne prometne in finančne rezultate", saj so do leta 2018 število potnikov zvišali za 46 odstotkov. Zagreb je leta 2014 namreč beležil nekaj več kot 2,3 milijona potnikov, leta 2018 pa več kot 3,3 milijona potnikov. Za primerjavo, Brnik je lani beležil 1,82 prepeljanih potnikov.Hrvaški analitik civilnega letalstvaje medtem ocenil, da je zagrebško letališče predrago, posebej za nizkocenovne letalske prevoznike, ki bi lahko prispevali k povečanju števila potnikov za več kot dva milijona. Opozoril je, da letalske družbe po navadi izkoristijo finančne ugodnosti, ki jih dobijo ob prihodu na letališče, ko te potečejo, pa opustijo povezave s hrvaško prestolnico.Analitik poudarja, da letališče ne gleda na interese Hrvaške in mesta Zagreb. Kot pojasnjuje, potekajo pogovori med koncesionarjem in hrvaško vlado, da bi staro potniško poslopje zagrebškega letališča namenili nizkocenovnim prevoznikom, števila njihovih potnikov pa ne bi prištevali prometu v novem poslopju. Trdi, da bi morebitni dogovor lahko zelo hitro uresničili brez velikih dodatnih vlaganj, ker v starem poslopju ostaja celotna infrastruktura.Ščuric prav tako meni, da bo nadaljevanje dosedanjega poslovnega modela koncesionarja zagrebškega letališča kmalu potisnil Zagreb na tretje mesto med hrvaškimi letališči za Splitom in Dubrovnikom, potem ko že izgubljajo bitko z letališči v regiji. STA