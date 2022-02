Slovenski kriptomilijonar ob desetine milijonov evrov zaradi Bitstampa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sklad NXMH je prišel do 9,8 odstotka Bitstampa v lasti Nejca Kodriča za le slabih 12 milijonov evrov. Kodrič je pogodbo pol leta spodbijal na sodišču, vendar ni uspel. Če se bodo govorice, da bo Bitstamp kmalu kotiral na borzi ob evaluaciji milijarde evrov, izkazale za pravilne, bo vrednost spornega lastniškega deleža Kodriča namesto 12 milijonov narasla na okoli 100 milijonov evrov.

Soustanovitelj in nekdanji direktor Bitstampa Nejc Kodrič je leta 2018, ko je menjalnico kriptovalut prevzel sklad NXMH, obdržal 9,8 odstotni delež v podjetju. Vendar je pri prodaji preostalega lastniškega deleža (soustanovitelj Bitstampa Damjan Merlak je leta 2018 prodal svoj celoten lastniški delež) podpisal pogodbo, ki je novim večinskim lastnikom omogočala, da prestali delež Kodriča kadarkoli kupijo za slabih 12 milijonov evrov, poroča specializiran medij za kripto svet The Block.

Ker je NXMH, ki neuradno pripravlja splavitev delnic Bitstampa na borzo v vrednosti milijarde evrov, izkoristil opcijo odkupa Kodričevih delnic za 12 milijonov, se je soustanovitelj podjetja avgusta 2021 odločil svojo pravico poiskati na sodišču v Veliki Britaniji. Kordič in njegovi odvetniki so poizkušali dokazati, da je pogodba nična oziroma da bi moral NXMH plačati veliko več za 9,8 odstotka Bitstampa. Vendar je sodišče ugodilo novemu lastniku Bitstampa in Kodrič je tako ostal brez vseh lastniških povezav s podjetjem.

Kodrič, ki je na lestvici najbogatejših Slovencev revije Manager na 15. mestu, naj bi po poročanju medijev leta 2018 za prodajo dveh tretjin svojega lastniškega deleža v Bitstampu dobil 100 milijonov evrov.