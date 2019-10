Slovenski izvoz in uvoz avgusta večja

Kot so sporočili iz državnega statističnega urada, je bila pokritost uvoza z izvozom avgusta 100,88-odstotna. Avgust je bil sicer drugi letošnji mesec (poleg junija), v katerem se je vrednost blagovne menjave Slovenije s članicami EU na letni ravni znižala. V te države je Slovenija avgusta namreč izvozila za 1,65 milijarde evrov blaga, kar je 2,5 odstotka manj kot avgusta lani.

Uvoz blaga iz teh držav je dosegel 1,73 milijarde evrov oz. 1,7 odstotka manj kot avgusta lani. Na to zmanjšanje je najbolj vplival upad obsega trgovanja z najpomembnejšo trgovinsko partnerico Nemčijo.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija avgusta izvozila za 667,2 milijona evrov, iz teh držav uvozila pa za 567,7 milijona evrov. Rast izvoza v te države je bila glede na lanski avgust 28,9-odstotna, rast uvoza iz teh držav pa 28,3-odstotna.

Avgusta lani je bila med temi državami najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije pri izvozu Rusija, pri uvozu pa Kitajska. Avgusta letos je bila to pri obeh tokovih blagovne menjave Švica.

Slovenija je v prvih osmih mesecih letos izvozila za 22,15 milijarde evrov oz. za 8,9 odstotka več, uvozila pa za 22,14 milijarde evrov oz. za 11,3 odstotka več. Trgovinski presežek, ustvarjen v tem obdobju, je dosegel štiri milijone evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 100,02-odstotna.

Avgusta največji letošnji mesečni padec vrednosti industrijske proizvodnje

Vrednost industrijske proizvodnje je bila avgusta za dva odstotka nižja kot julija in za 0,8 odstotka višja kot avgusta lani. To sta bila do zdaj v letu 2019 največji padec vrednosti industrijske proizvodnje na mesečni ravni in najnižja rast na letni ravni, so sporočili iz statističnega urada.

Tovornjaki v drugem četrtletju prepeljali 12 odstotkov več blaga

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v drugem četrtletju letos prepeljala 24,3 milijonov ton blaga, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem so naložena prevozila za 11 odstotkov več kilometrov, je danes objavil državni statistični urad.