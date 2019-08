Gospodarska rast se je tako glede na prejšnja četrtletja precej umirila. Po popravljenih podatkih je bila v prvem četrtletju pri 3,3 odstotka, kar je 0,1-odstotne točke več od predhodnih ocen, v zadnjem trimesečju prejšnjega leta pa pri 3,8 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj od predhodnih ocen. Precej nižja je bila tudi od rasti v drugem četrtletju lani, ko je ta dosegla 3,7 odstotka.

Gospodarska rast se umirja, izvoz še naprej raste

Tudi po desezoniranih podatkih se je rast gospodarstva precej umirila. Na četrtletni ravni je bila z 0,2 odstotka za 0,4-odstotne točke nižja kot v predhodnih dveh trimesečjih. V drugem četrtletju lani je bila pri 1,1 odstotka. V medletni primerjavi pa je tokratna 2,6-odstotna rast po sezonsko prilagojenih podatkih za 0,9-odstotne točke nižja kot v prvem četrtletju. V zadnjem lanskem trimesečju je dosegla tri odstotke, v drugem četrtletju lanskega leta pa 4,3 odstotka.

Na Sursu so poudarili, da izvoz sicer raste, vendar pa je bilo povečanje uvoza precej višje. Prispevek zunanje trgovine k rasti je bil zato negativen. Foto: Thinkstock

Na Sursu so sicer izpostavili, da sta bili rast izvoza in uvoza visoki, ker pa je bilo povečanje uvoza precej višje, je bil prispevek zunanje trgovine k rasti negativen v višini 1,3 odstotne točke. Domača potrošnja se je medtem še naprej povečevala, narasle pa so tudi investicije.

Podatki bodo tudi pomemben parameter za urad za makroekonomske analize in razvoj, ki bo predvidoma septembra objavil jesensko gospodarsko napoved. Trenutno ocenjujejo, da bo BDP letos dosegel 3,4-odstotno rast. Prestale napovedi domačih in tujih ustanov za letošnjo rast slovenskega gospodarstva se gibljejo med 3,2 in 3,4 odstotka.

Gospodarska rast v letu 2018 po letni oceni pri 4,1 odstotka



Rast gospodarstva je bila lani po prvi letni oceni Sursa realno 4,1-odstotna, kar je 0,4-odstotne točke manj od februarske ocene in za 0,7-odstotne točke manj kot leta 2017. V tekočih cenah je BDP lani znašal 45,755 milijarde evrov, kar pomeni 6,4-odstotno rast. Obseg izvoza se je povečal za 6,6 odstotka, obseg uvoza pa za 7,7 odstotka.



Število zaposlenih se je leta 2018 povečalo za 3,3 odstotka, število samozaposlenih pa za 2,5 odstotka. Skupna zaposlenost se je povečala za 3,2 odstotka in je bila ocenjena na 1.020.719 ljudi. Od tega jih je bilo zaposlenih 81 odstotkov, preostali so bili samozaposleni.

Najbolj so se podražili voda, elektrika, plin, stanovanja in gorivo

Inflacija na letni ravni je avgusta znašala 2,3 odstotka, na mesečni ravni pa 0,4 odstotka. Največ oziroma 0,7-odstotne točke so k letni inflaciji prispevale višje cene blaga in storitev iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo.

Oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem so se podražile za 7,8 odstotka, električna energija, plin in druga goriva pa za 3,6-odstotka. K letni inflaciji so 0,5-odstotne točke prispevale višje cene hrane, ki se je podražila za 3,1 odstotka, še 0,4-odstotne točke pa so prispevale višje cene oblačil in obutve, ki so se podražili za 5,2 odstotka.

S po 0,1-odstotne točke so letno inflacijo najbolj blažile pocenitve blaga in storitev iz skupin prevoz (pocenitev za 0,7 odstotka) in komunikacije (pocenitev za 1,2 odstotka). Na mesečni ravni so bile cene življenjskih potrebščin v osmem mesecu v povprečju višje za 0,4 odstotka. Na skupno zvišanje cen so najbolj vplivale višje cene oblačil, ki so se podražila za 4,3 odstotka. Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v avgustu 2,4-odstotna.