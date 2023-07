Slovenska podjetja lahko tako izboljšajo poslovanje

Si želite preprostejšega poslovanja, digitalizacije plačil, večje prodaje in še bolj zadovoljnih strank? To zdaj manjšim podjetjem in podjetnikom širom Slovenije omogoča NLB. Vsi, ki imate opravka s končnimi potrošniki, lahko svoj pametni telefon ali tablični računalnik spremenite v mobilni POS-terminal ter jim ponudite možnost preprostega, hitrega in varnega brezgotovinskega plačevanja kadarkoli in kjerkoli, ne da bi za to potrebovali drago dodatno opremo.

Foto: NLB d.d.

S pomočjo aplikacije NLB Smart POS bo sprejemanje plačil še preprostejše, saj boste imeli mobilni POS-terminal vedno pri roki. Gre za eno od najnaprednejših tehnologij na področju kartičnega plačevanja na globalnem trgu, ki sledi trendom digitalizacije po svetu in prodajnim mestom omogoča sprejemanje brezgotovinskih plačil brez dodatne opreme.

Aplikacija NLB Smart POS omogoča varno brezgotovinsko in brezstično sprejemanje plačil s plačilnimi karticami VISA in Mastercard ter karticami, digitaliziranimi v mobilnih denarnicah (mobilni telefoni ter pametne ure …).

Kako deluje mobilni POS-terminal NLB?

Uporaba je zelo preprosta, vse, kar potrebujete, so mobilna naprava z operacijskim sistemom Android (min različica 10.0), podpora NFC, internetna povezava ter z NLB sklenjena pogodba za sprejem brezgotovinskih plačil z aplikacijo NLB Smart POS. Kako to deluje v praksi, si oglejte v spodnjem videu:

Stranki lahko tako plačilo omogočite kjerkoli. Na svoji mobilni napravi odprete aplikacijo, vnesete svojo že nastavljeno številko PIN, kliknete gumb "nova transakcija", vnesete znesek, ki ga želite zaračunati, in mobilni POS-terminal je pripravljen na plačilo. Stranka približa svojo plačilno kartico, pametni telefon ali uro (odvisno od načina plačevanja) zadnji strani vaše mobilne naprave, kjer se prek NFC izvede plačilo.

Po opravljeni transakciji se potrdilo o odobreni transakciji izpiše na zaslonu naprave, stranka pa ga lahko prejme v digitalni obliki s SMS-sporočilom, prek elektronske pošte ali druge izbrane aplikacije (Viber, WhatsApp …). Račun stranki zagotovite v skladu s svojim načinom plačevanja.

Uporaba mobilnega POS-terminala je tako varna in zanesljiva, aplikacija pa se samodejno posodablja ter s tem redno prilagaja varnostnim standardom.

Nova prodajna mesta, ki bodo sklenila pogodbo za sprejem plačil prek NLB Smart POS do konca letošnjega leta, za prve tri mesece pridobijo oprostitev plačila uporabe aplikacije in kartičnih provizij. Več na: https://www.nlb.si/smartpos

Kako namestiti aplikacijo, si poglejte v spodnjem videu

Se sprašujete, kako začeti? Zelo preprosto. Obrnite se na svetovalca za podjetja v NLB in podpišite pogodbo za sprejemanje negotovinskih plačil v aplikaciji NLB Smart POS. Po elektronski poti boste od banke prejeli uporabniško ime in povezavo do aplikacije znotraj spletne trgovine Google Play. Na SMS pa vam bodo poslali aktivacijsko kodo.

Aplikacijo NLB Smart POS namestite na svoj pametni telefon ali tablico iz spletne trgovine (Google Play). Po registraciji boste ustvarili svojo številko PIN, s katero boste dostopali do aplikacije. Vaša mobilna naprava bo tako postala POS-terminal za preprosto in hitro sprejemanje brezgotovinskih plačil.

Prednosti uporabe NLB Smart POS brez fiksnih mesečnih stroškov za uporabo,

brez kablov in dodatne opreme (ni potrebe po namestitvi, vzdrževanju in servisiranju kot pri uporabi klasičnega POS-terminala),

do okolja prijazno brezpapirno poslovanje. Več na: https://www.nlb.si/smartpos

Kako lahko z uporabo NLB Smart POS izboljšate poslovanje?

Tu je nekaj ključnih razlogov, zakaj uporaba mobilnega POS-terminala pozitivno vpliva na poslovanje podjetnikov.

Povečana fleksibilnost in mobilnost: NLB Smart POS omogoča podjetnikom, da sprejemajo plačila kjerkoli in kadarkoli. Ni več potrebe po fiksnem prodajnem mestu, saj se mobilni POS-terminal lahko preprosto uporablja v trgovinah, lokalih in na različnih zunanjih lokacijah, na primer na sejmih, tržnicah ali pri strankah na terenu. Ta prilagodljivost omogoča podjetnikom razširitev svojega dosega in prodajnih priložnosti.

Foto: NLB d.d.

Hitrejše plačevanje in izboljšana izkušnja strank: z mobilnim POS-terminalom podjetniki strankam omogočajo hitrejše in preprostejše plačevanje, saj ne potrebujejo gotovine, plačajo pa lahko s plačilno kartico ali prek drugih izbranih brezstičnih plačilnih metod. To vodi k večjemu zadovoljstvu strank.

Nižji stroški in preprosta implementacija: pri mobilnih POS-terminalih vam ni treba kupiti niti vzdrževati drage fiksne opreme. Poleg tega je vzpostavitev mobilnega POS-terminala preprosta in hitra. Podjetniki ga lahko uporabljajo na svojih pametnih telefonih ali tablicah in tako sprejemajo plačila kjerkoli in kadarkoli.