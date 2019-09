Slovenija z državami EU ustvarila največji julijski presežek v 20 letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je v prvih sedmih mesecih izvozila za 19,8 milijarde blaga, kar je 9,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, in ne 16,6 odstotka več, kot je v prvi oceni ugotovil statistični urad. Julija se je izvoz okrepil za 11,6 odstotka, in ne za 46,3 odstotka. Slovenija je ob tem z državami EU ustvarila največji julijski presežek v 20 letih.

Slovenija je julija po podatkih statističnega urada, ki je danes objavil popravljene podatke o julijskem izvozu in uvozu blaga, dosegla rast tako pri uvozu kot izvozu, vrednosti obeh pa sta bili v sedmem mesecu višji od vrednosti vseh julijskih izvozov in uvozov v zadnjih desetih letih.

Izvoz je bil julija na letni ravni višji za 11,6 odstotka in je znašal 3,021 milijarde evrov, uvoz pa se je okrepil za 16,4 odstotka, na 3,024 milijarde evrov.

Slovenija pri trgovanju z državami zunaj EU dosegla rast

V blagovni menjavi s tujino je imela Slovenija tako julija primanjkljaj, ki je znašal 3,3 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila v navedenem mesecu 99,89-odstotna.

Pri trgovanju z državami zunaj EU je Slovenija julija izkazovala rast. V omenjene države je namreč izvozila za 32,2 odstotka več blaga (811,4 milijona evrov), iz teh držav pa je na letni ravni uvozila za 62,3 odstotka več blaga, in sicer v vrednosti 864,4 milijona evrov. Julija je tako pri trgovanju s temi državami Slovenija ustvarila primanjkljaj v vrednosti 53 milijonov evrov.

Tudi pri trgovanju z državami članicami EU je Slovenija julija pri izvozu in uvozu izkazovala rast. S trgovanjem s to skupino držav je julija ustvarila 73,1 odstotka vsega izvoza in 71,4 odstotka vsega uvoza. V države EU je izvozila za 5,6 odstotka več blaga kot julija lani, uvozila pa za 4,6 odstotka več blaga.

Izvozili več kot uvozili

Kot so še zapisali v uradu, je Slovenija v države EU izvozila blago v vrednosti 2,21 milijarde evrov, uvozila pa za 2,16 milijarde evrov blaga. Julija je tako Slovenija z državami EU ustvarila presežek v vrednosti 49,7 milijona evrov, ki je bil hkrati največji julijski presežek v zadnjih dvajsetih letih.

Skupaj je v sedmih mesecih Slovenija izvozila in uvozila več blaga kot v istem obdobju lanskega leta. Izvoz je bil višji za 9,4 odstotka in je znašal 19,819 milijarde evrov, uvoz pa je bil višji za 12 odstotkov in je znašal 19,825 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 6,1 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila v sedmih mesecih 99,97-odstotna.



Statistični urad je danes popravil podatke o julijskem izvozu, ki jih je objavil 9. septembra. Ugotovil je, da je bila prvotna ocena posledica napak. Te so se pojavile v izvoznih vrednostih pri trgovanju z nečlanicami EU, ki so vplivale na vrednost celotnega izvoza. Prvotno ocenjena rast je bila sicer pretežno posledica povečane menjave farmacevtskih izdelkov s Švico.

Slovenija in Švica imata skupno točko v švicarskem Novartisu, ki je lastnik ljubljanskega Leka, ključni razlog za sprva napačno ocenjeno rast pa je bil po poročanju Dela tokrat drugje. Lani je namreč švicarski logistični velikan Kuehne Nagel na Brniku odprl 50 milijonov evrov vreden regionalni logistični center, ki ga upravlja za Novartis.