Slovenija še naprej z najvišjo rastjo cen stanovanj

Cene stanovanjskih nepremičnin v območju evra in v EU so se v lanskem tretjem četrtletju v primerjavi z drugim zvišale za 1,6 oziroma 1,5 odstotka, v primerjavi s tretjim predlanskim četrtletjem pa za 4,3 odstotka. V medletni primerjavi je bila rast še vedno največja v Sloveniji, kjer je bila 15,1-odstotna, je danes sporočil Eurostat.

V drugem lanskem četrtletju je Slovenija prednjačila v obeh primerjavah, medletna rast je bila 13,4-odstotka, četrtletna pa 4,2-odstotna. Tokrat je bila rast med vsemi članicami EU v Sloveniji najvišja v medletni primerjavi, medtem ko so na četrtletni ravni najvišjo rast beležile Nizozemska (+3,3 odstotka), Malta (+3,1 odstotka) in Hrvaška (+2,8 odstotka), v Sloveniji pa je bila 1,9-odstotna.

Ob Sloveniji sta najvišjo rast v tretjem četrtletju lani v primerjavi s tretjim četrtletjem predlani beležili še Nizozemska (+10,2 odstotka) in Irska (+9,1 odstotka), medtem ko so največji padec zabeležili na Švedskem (-2,1 odstotka) in v Italiji (-0,8 odstotka), je še ugotovil evropski statistični urad.