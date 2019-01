Kupil nepremičnino, a se vanjo ne more vseliti #video

Če nekaj kupimo in korektno plačamo, potem je to naša lastnina. Kaj šele, če za to odštejemo lep kup denarja. Toda v primeru hiše v Grosupljem lastninska pravica očitno ne drži, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Kupec hiše s skladiščem na Cikavi pri Grosuplju nikakor ne more do svoje lastnine, ker se prejšnji lastnik noče umakniti. Ta je nepremičnini izgubil v stečaju, a tam ostal kot najemnik. Stari lastnik naj bi novega, ki je prišel vprašat, zakaj se ne izseli, celo napadel s sekiro, so poročali v oddaji Danes.

Gašper Miklič je stanovanjski in poslovni objekt na Cikavi kupil junija letos na javni dražbi. Zanju je odštel več kot 240 tisoč evrov. A lastniki podjetja GD Trgovina, ki je šlo v stečaj, njihova nepremičnina pa v stečajno maso in na dražbo, zdaj z drugim podjetjem Boren plus to isto nepremičnino najemajo. Gre za družino Grkinič. Zato Miklič še ni njen lastnik, niti je ne sme uporabljati.

"Lahko jih samo gledam, kako uporabljajo mojo nepremičnino"

"Oni imajo posest in so varovani, ne morem priti tja in zamenjati ključavnic, ker gre za motenje posesti. Ne morem odklopiti elektrike, ne morem vode odklopiti, ničesar ne morem ... Lahko jih samo gledam, kako uporabljajo mojo nepremičnino, in upam, da ne bodo naredili neke večje škode," je zgrožen Miklič.

Neprevzemanje pošte, pritožbe na sodišče in podobni manevri zavlačujejo postopek prodaje in vpis novega lastnika v zemljiško knjigo, navaja Miklič. Prav tako se nekdanji lastniki ne javljajo na telefonske klice.

"Da bi se sploh prepričal, kaj nameravajo, ali mislijo to nepremičnino zapustiti ali iščejo kakšno drugo lokacijo, pa mogoče zaradi tega ne zapustijo nepremičnine. Ko sem prišel tja, sem se sicer predstavil, da sem novi lastnik. Niso se želeli pogovarjati, napadli se me celo s sekiro," pojasnjuje Miklič.

Ko smo želeli slišati drugo plat zgodbe, se je tudi na nas usul plaz žaljivk. "Ne me snemati, ker te bom razbil," je na ekipo Planet TV vpil Darko Grgič.

Kot črno gradnjo inšpekciji prijavili lastno hišo

Tožbo za izpraznitev nepremičnine je na okrožno sodišče v Ljubljano vložil tudi stečajni upravitelj. Prodajo poslopja so poskušali ovirati tudi s tem, ko so kot črno gradnjo inšpekciji prijavili lastno hišo.

"Ko se vpišemo v zemljiško knjigo, so nekdanji lastniki dolžni plačevati tržno najemnino. Jaz bi jih lahko izterjal za to, a je problem. Ker nimajo nobenega premoženja, ampak načrtno nimajo nobenega premoženja, da jim nimajo kaj vzeti, se ne bojijo nobenih posledic," še sklene Miklič.

Nepremičnino bo Miklič kljub plačani kupnini po vsej verjetnosti lahko dobil le po sodni poti.