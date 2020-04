Slovenija bi lahko e-vinjete uvedla decembra 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija bi lahko e-vinjete dobila decembra 2021, je v spletnem pogovoru z državljani dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. S tem bi, po njegovih besedah, "stopili v korak s časom" na poti digitalizacije. O ideji uvedbi elektronske vinjete je že govoril s predstavniki Darsa, ki so se s predlogom strinjali, piše STA.

Vrtovec je na Facebooku odgovarjal na vprašanja državljanov, ki so povezana z njegovim delom in ukrepi za zajezitev širitve koronavirusa. Pri tem se ni mogel izogniti tudi vprašanjem, ki jih je odprl že na zaslišanju pred matičnim parlamentarnim odborom.

Marca je v predstavitvi napovedal, da bo kot minister velik poudarek namenil zelenemu dogovoru, saj želi brezogljično družbo, zavzel pa se je tudi za uvedbo e-vinjete. Danes je potrdil, da je že govoril z upravljavcem avtocest o tem, kako bi lahko ta predlog uresničili.

Delovale bi na podlagi registrskih tablic

Meni, da bi z elektronskimi vinjetami, ki bi delovale na podlagi registrskih tablic vozil, lahko poenostavili dostop do vinjet. Pri tem sicer ostaja odprto vprašanje varovanja zasebnosti in zbiranja podatkov, vendar Vrtovec meni, da bodo to dilemo lahko razrešili v sodelovanju z uradom informacijskega pooblaščenca, piše STA.

Foto: STA

Ob tem je dodal, da ostaja zavezan razvoju železniških povezav v Sloveniji in razvoju javnega potniškega prometa, saj meni, da bomo le tako lahko sledili ciljem razogljičenja.

Povedal je, da sodelujejo s pristojnimi ministrstvi, ki bodo oblikovala predlog za povrnitev stroškov tistim, ki so kupili mesečne ali letne vozovnice za javni potniški promet, pa jih sedaj ne morejo uporabljati.

"Pregledali bomo možne rešitve in jih uvrstili v drugi paket ukrepov za blaženje učinkov koronavirusa. Prav je, da se ljudem povrnejo stroški za storitve, ki jih ne morejo uporabljati zaradi odlokov vlade," je dejal. Pri tem pa še ni mogel napovedati, kako točno bo to potekalo, še piše STA.

