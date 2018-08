Slovenec ni več šef Outfit7

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V podjetju Outfit7, ki sta ga najbogatejša Slovenca Samo in Iza Login v začetku lanskega leta za milijardo dolarjev prodala vlagateljem iz Azije, se je zgodila zamenjava vodstva.

Novi glavni izvršni direktor je postal Kitajec Šinju Čian.

Že do zdaj je bil ena od ključnih oseb v Outfit7, kjer je zadnje leto dni skrbel za področje financ (ang. CFO) in prihodkov (ang. CRO). Pred tem je deloval v kitajskem podjetju Jinke Entertainment Culture, ki je januarja lani prevzelo Outfit7.

Foto: LinkedIn Po podatkih iz spletnega poslovnega omrežja Linkedin je Čian v imenu kupcev izpeljal milijardo dolarjev vreden prevzem podjetja, ki je zaslovelo z mobilno aplikacijo Talking Tom in okrog svetovno znane blagovne znamke zgradilo medijski imperij.

Vavpotič ostaja predsednik upravnega odbora

Do zdaj je Outfit7 vodil Jure Prek, ki v podjetju ostaja kot svetovalec. V preteklosti pa je bil podpredsednik oddelka za oblikovanje iger in animacijo.

Na položaju predsednika upravnega odbora medtem ostaja Žiga Vavpotič, ki je tako kot Prek napredoval kmalu po prihodu novih kitajskih lastnikov. V Outfit7 je sicer Vavpotič začel kot "lovec" na nadarjene zaposlene.

Žiga Vavpotič ostaja predsednik upravnega odbora Outfit7. Foto: STA "Naše vodstvo se je morda spremenilo, a naše poslanstvo ostaja. Tu smo, da zabavamo in v domove milijonov uporabnikov po svetu prinesemo veselje in zabavo. Z razlogom je naše aplikacije doslej preneslo več kot osem milijard uporabnikov," so ob menjavi povedali v družbi Outfit7.

54 milijonov evrov dividend na leto

Outfit7, ki je registriran v Veliki Britaniji, sedež pa ima na Cipru, je lani posloval mnogo bolje kot v letu 2016.

Ustvaril je 111 milijonov evrov prihodkov in 78 milijonov evrov čistega dobička. Tako prihodki kot dobiček so bili za 20 odstotkov višji kot v letu pred tem.

Iza Login Foto: Bojan Puhek Sredi letošnjega leta je sicer Outfit7 pri eni od največjih kitajskih bank najel za 410 milijonov dolarjev (okoli 350 milijonov evrov) posojila in v zameno zastavil vse podjetje. To ima po zadnjih podatkih za 67 milijonov evrov premoženja.

Tako kot za prejšnje delničarje, med katerimi so bili največji vodilni zaposleni in finančni skladi, je Outfit7 donosna naložba tudi za nove lastnike iz Azije. Tako v letu 2016 kot v letu 2017, ko je že imel nove lastnike, je izplačal po 54 milijonov evrov dividend.

V Sloveniji že več kot 200 zaposlenih

Vse bolje posluje tudi podjetje Ekipa2, slovenska izpostava Outfit7, ki ima prostore v Kristalni palači v Ljubljani.

Foto: Outfit7 Podjetje, ki se ukvarja z računalniškim programiranjem (mobilne aplikacije, 3D animacije,...), je čiste prihodke od prodaje v lanskem letu povečalo za 13 odstotkov na 13 milijonov evrov. Ob tem je čisti dobiček zadržalo pri okoli 1,2 milijona evrov.

S širitvijo poslovanja Outfit7 se hitro povečuje tudi število zaposlenih v njegovem slovenskem podjetju. Ekipa2 je namreč že več let eden od največjih zaposlovalcev programerjev v državi. Konec lanskega leta je imela že 224 zaposlenih.