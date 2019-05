Slovenec gradi svojevrstne bazene, ki jih je mogoče postaviti na vsak vrt

Kontejnerska arhitektura je ena od najmlajših vej arhitekture in predstavlja alternativni model hitre, cenovno ugodne, do okolja prijazne, preproste in prilagodljive gradnje. Po svetu lahko zasledimo številne bivanjske enote, ki jih sestavljajo odsluženi transportni ladijski zabojniki, v zadnjem času celo domače bazene.

V veliki želji po lastnem bazenu se je idejo bazena iz zabojnika odločil uresničiti tudi Tomi Cegnar iz Šenčurja pri Kranju. Svojo mladost je preživel v Kanadi, kjer so družinski bazeni precej pogostejši kot v Sloveniji, prav Kanadčani pa so prvi začeli izdelovati bazene iz zabojnikov.

Prvi proizvajalec v Evropi

Ker se je Cegnar v Sloveniji naveličal vsako poletje postavljati družinski montažni bazen, iz kanadskih izkušenj pa pozna stroške gradnje in vzdrževanje klasičnega vgradnega bazena, se je odločil za cenejšo gradnjo bazena iz ladijskega zabojnika.

"Kolikor mi je uspelo preveriti, smo edini proizvajalec takšnih bazenov v Evropi. Morda kakšen bazen že stoji, a ga je lastnik verjetno naredil sam," pojasnjuje 40-letni Cegnar, ki bazene trži pod blagovno znamko Poolbox.

Tomi Cegnar se je nad bazeni navdušil v Kanadi, kjer je odraščal. Z vrnitvijo v domovino si ga je zaželel tudi na lastnem vrtu. Foto: Osebni arhiv Tomi Cegnar Njegova odločitev je sovpadala z željo Cegnarjevega prijatelja, ki je lani v Tržiču odprl glamping, v ponudbo za goste pa želel vključiti še bazen. Takoj je privolil v nakup bazena Poolbox, ki bo hkrati prvi njihov referenčni izdelek.

Proizvodnjo zaupal izkušenim slovenskim strokovnjakom

Cegnar je moči združil s šenčurskim proizvodno-storitvenim podjetjem Valdino, ki ima dolgoletne izkušnje na področju ključavničarskih in drugih gradbeno-obrtniških del. Skupaj so si zastavili načrt, da kupcem ponudijo "plug & play" različico bazena, ki bo imel tudi tržni potencial impulzivnega nakupa. Kupcem se ne bo treba ukvarjati s projektiranjem, pridobivanjem dovoljenj, gradnjo in dragim vzdrževanjem. Prav tako so pomislili na večjo varnost za otroke, saj je bazen višji od tal, vanj pa vodijo stopnice, ki so zaprte z vrati.

Pocinkane ladijske zabojnike pripeljejo v proizvodno halo v Šenčurju, kjer se strokovno lotijo predelave v bazen. Kovinsko konstrukcijo oblečejo v bazensko folijo na notranji strani in lesni kompozit WPC-deske, ki ne posivijo in ne zahtevajo vzdrževanja, na zunanji strani.

Bazen ima vse potrebne naprave nameščene v strojnici pod stopnicami. Bazen je po volumnu vode relativno majhen, kar pomeni nizke stroške vzdrževanja. Foto: Osebni arhiv Tomi Cegnar Osnovni model bazena meri šest metrov v dolžino in 2,4 metra v širino. Ker en meter dolžine zabojnika zasedajo strojnica in stopnice, je plavalni del zato toliko krajši. Globina vode znaša 140 centimetrov, kar dovoljuje tudi skok v bazen. Mogoče je naročiti tudi 12-metrski bazen.

Postavitev ne zahteva gradbenih dovoljenj in soglasij

V podjetju poskrbijo za postavitev bazena, kupec mora le pripraviti šest točkovnih betonskih temeljev, kamor z dvigalom postavijo bazen. Prazen bazen tehta tri tone, napolnjen z vodo pa okoli 21 ton. Ker je bazen premičen, lastniki zanj ne potrebujejo niti gradbenega dovoljenja niti soglasij.

Bazeni Poolbox so med varnejšimi za otroke in domače živali, saj je bazen višji od tal, vanj pa vodijo stopnice, ki so zaprte z vrati. Foto: Osebni arhiv Tomi Cegnar Bazen ni primeren za vgradnjo v tla, ga je pa mogoče postaviti na pobočnih zemljiščih. "Veliko slovenskih hiš je zidanih na pobočjih, zemljišča pa imajo urejena s škarpami, ki obenem tvorijo terase. Če naš bazen postavimo ob škarpi oziroma terasi, je videti, kot da je deloma vkopan," prednosti njihovih bazenov pojasnjuje Cegnar. Gradnja klasičnega vkopanega bazena je na takšnih terenih zelo zahtevna, predvsem pa draga, poudarja.

Za bazene se zanimajo tudi Hrvati

Cegnar med potencialne kupce njihovih bazenov uvršča lastnike obstoječih hiš po Sloveniji, predvsem tistih, ki nimajo primernih zemljišč za klasično gradnjo, lastnike manjših turističnih objektov in glampingov. Vse več povpraševanj prejema tudi od lastnikov manjših nastanitvenih objektov v hrvaški Istri, saj bi se z odločitvijo za nakup izognili pridobivanju dovoljenj.

Cena osnovnega šestmetrskega bazena s čistilnim sistemom skupaj s postavitvijo in dostavo v Sloveniji znaša 14.900 evrov z davkom. Foto: Osebni arhiv Tomi Cegnar Cena osnovnega šestmetrskega bazena s čistilnim sistemom skupaj s postavitvijo in dostavo v Sloveniji znaša 14.900 evrov z davkom. Dodatno je mogoče naročiti plavalno oziroma protitočno napravo, toplotno črpalko za ogrevanje vode, termopokrivalo, barvo bazenskega dna, LED-osvetlitev, zunanjost je prav tako mogoče obleči v različne zaključne materiale.

Rok dobave znaša od šest do sedem tednov.