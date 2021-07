Slovenci smo vedno bolj bogati

Finančno premoženje Slovencev se je lani, v primerjavi z letom 2019, povečalo za sedem odstotkov, kar je manj od 12-odstotne rasti v regiji Vzhodne Evrope, ki zajema tudi Baltik in Rusijo, a več od štiriodstotne rasti v Zahodni Evropi, je razvidno iz nedavno objavljenega poročila o globalnem premoženju Global Wealth Report.

"Porazdelitev finančnega premoženja v Sloveniji je podobna tisti, v drugih vzhodnoevropskih državah: približno 45 odstotkov premoženja je v lasti gospodinjstev z manj kot 250 tisoč dolarjev (210 tisoč evrov)," je povedala izvršna direktorica in partnerica v BCG Melanie Seier Larsen.

Finančno premoženje Slovencev bo raslo hitreje od povprečja

Ultra bogati, katerih finančno premoženje presega 100 milijonov dolarjev (84 milijonov evrov), imajo v Sloveniji manjši delež celotnega finančnega premoženja (25 odstotkov) kot drugje v Vzhodni Evropi. "Srednje premožni segmenti, ki imajo med 250 tisoč (210 tisoč evrov) in 100 milijonov dolarjev (84 milijonov evrov) finančnega premoženja v Sloveniji, so nekoliko močnejši kot v drugih vzhodnoevropskih državah," je dodala.

V Sloveniji je bila v zadnjih 20 letih rast finančnega premoženja v skladu s svetovnimi povprečji, a je zaostajala za vzhodnoevropskimi trendi rasti. BCG napoveduje, da bo finančno premoženje Slovencev v prihodnjih petih letih raslo nekoliko hitreje od svetovnega povprečja, a vseeno nekoliko počasneje kot v Vzhodni Evropi.

Kitajska na poti, da do konca desetletja prehiti ZDA

"Pričakuje se, da se bo do leta 2025 v Sloveniji delež tistih, ki imajo med 20 (17 milijoni evrov) in več kot 100 milijonov dolarjev (84 milijoni evrov), povečal, medtem ko naj bi delež premoženja tistih, ki imajo v lasti manj kot 250 tisoč dolarjev (210 tisoč evrov), upadel s 45 na 43 odstotkov celotnega finančnega premoženja," so ocenili v BCG, kjer so napovedali še, da je Kitajska na poti, da do konca desetletja prehiti ZDA kot državo z največjo koncentracijo ultra bogatih.