Slovenci po posojila že hitijo k tujim bankam #video

Banka Slovenije je v začetku meseca zaostrila pogoje slovenskih bank za dajanje potrošniških in stanovanjskih posojil.

Potrošniška posojila za največ sedem let

Ročnost na novo odobrenega potrošniškega posojila je lahko od zdaj do največ sedem let. Razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom posojilojemalca ne sme presegati 50 odstotkov za osebe z dohodki do dvakratnika bruto minimalne plače in 67 odstotkov za del posojilojemalčevega dohodka, ki presega omenjeni prag.

Imetniku posojila bo ob tem po plačilu obroka moralo ostati 76 odstotkov bruto minimalne plače, če ima vzdrževane družinske člane, pa sorazmerno več.

300 tisoč ljudi po novem kreditno nesposobnih

Ukrep Banke Slovenije na področju stanovanjskih posojil prav tako uvaja razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom posojilojemalca, ki ne sme preseči 50 odstotkov za osebe z dohodki do dvakratnika bruto minimalne plače in 67 odstotkov za preostali del dohodka.

Priporočilo bankam pa ostaja, da razmerje med zneskom posojila in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, s katero je posojilo zavarovano, ne presega 80 odstotkov.

V Združenju bank Slovenije so izračunali, da bo omejitev kreditiranja prizadela več kot 300 tisoč ljudi, ki po novem ne bodo več dobili posojil.

Za vse pravila ne veljajo

A zaostreni pogoji kreditiranja ne veljajo za vse bančne ustanove na območju Slovenije. Ena takih je avstrijska Raiffeisen Futura. "Pravila veljajo za vse slovenske banke, med katere spadajo tudi banke, ki so jih v Sloveniji ustanovili ali kupili tujci. Mi pa smo avstrijska banka, ki deluje na območju Slovenije, zato se pri nas nič ne spremeni," nam je pojasnil direktor Raiffeisen Future Johann Podrečnik.

"Zaradi zaostrenih pogojev kreditiranja imamo več povpraševanja in veliko več dela. Banka Slovenije je ukrep sprejela, ker so slovenske banke dajale potrošniške kredite tudi na 20 let, kar je neverjetno. Že leta 2016 so bile opozorjene, naj tega ne počnejo, pa tega niso upoštevale, zato so zdaj dobile strožje smernice. Mi pa smo že do zdaj na podlagi lastnih smernic izračunavali boniteto vsake stranke," je poudaril.

Vsako stranko skrbno preverijo

Poudaril je, da bi lahko nekateri od 300 tisoč posameznikov, ki naj bi z ukrepom Banke Slovenije postali kreditno nesposobni, pri njih dobili posojilo, zagotovo pa ne vsi. "Vsako stranko zelo strogo pogledamo. Od tega jih verjetno 290 tisoč ne bi doseglo primerne bonitete. Stranka mora pri najemanju stanovanjskega posojila imeti 15 odstotkov lastnega kapitala, ustrezno kreditno zmogljivost in zavarovanje," nam je pojasnil.

Tudi v Posojilnica Bank si obetajo več posla

Martin Resman je direktor celovške Posojilnica Bank, ki so jo pred 150 leti ustanovili koroški Slovenci. Danes je Posojilnica Bank v lasti Raiffeisen banke. Pravi, da v dobrih dveh tednih, odkar se je Banka Slovenije odločila za zaostritev pogojev kreditiranja, še niso opazili povečanega povpraševanja strank iz Slovenije, saj je minilo premalo časa, a pričakujejo, da se bo to spremenilo.

"Počakati moramo dva ali tri mesece. Pričakujemo večje povpraševanje iz Slovenije," pojasnjuje Resman ter poudarja, da je približno polovica njihovih strank Slovencev in polovica Avstrijcev. Nekoč je bil sicer večji delež njihovih strank Slovencev, a so se v zadnjih letih načrtno usmerili na nemško govoreče stranke.

Potrošniških posojil ne ponujajo

Kot je še dejal, potrošniških posojil ne ponujajo, ampak zgolj hipotekarna, pred odobritvijo katerega pa preverijo kreditno sposobnost posojilojemalca s preučitvijo njegovih prihodkov in odhodkov. Pozorni so tudi na to, da stranki po plačilu vsakega obroka na računu ostane določen presežek, ki pa je odvisen od posameznika do posameznika.