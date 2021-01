Slovenci na dom najraje naročajo burgerje in pice

Veliko Slovencev se je lani prvič srečalo z dostavo hrane na dom, storitev pa postaja vse bolj priljubljena. Samo prek aplikacije Wolt so uporabniki naročili več kot 10.000 različnih jedi, so zapisali pri omenjenem ponudniku in dodali, da so se potrošniki največkrat odločali za burgerje in pice.

Na začetku tedna so Slovenci po Woltovih podatkih najraje naročali azijske jedi, med katerimi je najbolj priljubljena jed pad thai (12,2 odstotka). Pogosto so naročili tudi kitajsko hrano (3,3 odstotka) in suši (2,8 odstotka), piše STA.

Med slovenskimi uporabniki vse bolj priljubljene postajajo tudi veganske jedi (3,3 odstotka), po katerih radi posegajo med delovniki. Septembra lani so kar šest dni zapored najraje naročali dnevne veganske/zelenjavne sklede, so zapisali v sporočilu za javnost.

Še vedno sicer večina uporabnikov najraje naroča burgerje (45,1 odstotka) in pice (13 odstotkov). Naročanje teh jedi še posebej poraste konec delovnega tedna in med vikendom, so opazili v ponudniku storitev.

Tudi čevapčiči ob koncu tedna

Ob koncih tedna poraste tudi povpraševanje po čevapčičih (2,1 odstotka), po pomfriju (10,9 odstotka), falaflu (5,9 odstotka) in sladicah. Pri teh izstopajo palačinke in tortice na kos. Zanimanje za zelenjavne sklede, suši in veganske jedi ob koncih tedna pade.

Kot so še zapisali v Woltu, so Slovenci med karanteno najpogosteje naročali azijsko hrano, burgerje, pice ter pekovske izdelke, medtem ko so med velikonočnimi in božičnimi prazniki naročali veliko več slaščic. V tem času se je povečalo tudi povpraševanje po slavnostnih menijih in ponudnikih vrhunske kulinarike. Skladno s tradicionalnimi novoletnimi zaobljubami pa so na začetku leta vedno v ospredju zdrave in lahkotne jedi, kot so zelenjavne sklede, solate, juhe in smutiji, še piše STA.