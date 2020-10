Slovenci bodo zdaj lažje zbirali denar na Kickstarterju

Odslej lahko na najbolj priljubljeni platformi za množično financiranje na svetu sodelujejo tudi slovenska podjetja. Slovenci so na Kickstarterju uspešno zbirali denar že zdaj, a so morali ustanoviti podjetje v državi, kjer je bil prisoten Kickstarter.

Kickstarter je bil ustanovljen leta 2009 v ZDA in je najbolj priljubljena platforma za množično financiranje na svetu. Podjetniki, umetniki in drugi na platformi predstavijo svoj izdelek, ki je velikokrat prototip, in zanj zbirajo donacije. Z zbranim denarjem začnejo proizvodnjo izdelka, donatorji pa prvi dobijo izdelke, in sicer praviloma po nižji ceni od tistih v redni proizvodnji.

Platforma je bila najprej odprta samo za podjetja iz ZDA, pozneje se je razširila še v druge države, med njimi v Veliko Britanijo in Nemčijo. Zdaj je platforma uradno prisotna v 25 državah, od torka tudi v Sloveniji, na Poljskem in v Grčiji.

"Kickstarter bolj dostopen tudi za manjše slovenske projekte"

"Zdaj bo Kickstarter bolj dostopen tudi za manjše slovenske projekte, na primer umetniške, filmske in fotografske. Ni pomembno, ali želi nekdo zbrati 500, tisoč ali 10 tisoč evrov, zbere lahko, kolikor želi," je za STA dejala direktorica dizajna in tehnologije pri Kickstarterju Heather Corcoran.

"Najpomembnejši del Kickstarterja so prav projekti, ki zberejo med tisoč in 10 tisoč evrov, in na to smo zelo ponosni. Seveda je nekaj projektov, ki so zbrali milijone, a ključni del so manjši projekti," je še povedala.

Atraktivni lebdeči gramofon Mag Lev je na Kickstarterju zbral 552.178 dolarjev in je drugi najuspešnejši slovenski projekt na tej platformi. Foto: STA

Slovenci že zdaj uspešni

Slovenci so sicer na platformi Kickstarter že zdaj uspešno zbirali denar za svoje projekte, skupaj so zbrali okoli sedem milijonov evrov. Slovenci so do zdaj prijavili več kot 220 projektov, uspešnih pa jih je bilo 43 odstotkov (povprečje na Kickstarterju je nižje, in sicer 37 odstotkov uspešnih projektov). To pomeni, da so zbrali toliko denarja, kot so si ga zastavili zbrati.

LLstol je bil prvi uspešen slovenski projekt na Kickstarterju, zbral je slabih 22 tisoč dolarjev. Foto: Llstol.com Prvi uspešni slovenski projekt na Kickstarterju je bil avgusta 2012 inovativni leseni stol LLstol, ki ga izdelal študent arhitekture Luka Ločičnik. Zbral je 21.956 dolarjev od 106 donatorjev. Za objavo na platformi je potreboval registrirano podjetje v ZDA. Pri tem pa mu je pomagal Niko Klanšek, ki je prek svojega podjetja v ZDA na Kickstarter pomagal spraviti več kot 90 slovenskih projektov.

Največ zanimanja za električno kolo FlyKly

Niko Klanšek je tudi avtor najuspešnejšega slovenskega projekta na Kickstarterju, in sicer je novembra 2013 za električno kolo Flykly Smart Wheel zbral 701.239 dolarjev in tako kar za sedemkrat presegel svoj cilj.

Zelo uspešna je bila tudi kampanja za slovenski lebdeči gramofon Mag-Lev. Novembra 2016 je zbral 552.178 dolarjev.

Veliko zanimanja je požela tudi kampanja zbiranja denarja za kavni lonček Goat Mug, ki ji je januarja leta 2015 uspelo zbrati 458.071 dolarjev. Ista ekipa je pozneje na Kicstarterju imela še uspešnejši projekt, za kavomat Gina jim je konec leta 2016 uspelo zbrati 501.612 dolarjev.

Lesni električni avtomobilček in barvite risbe položajev joge

Ob širitvi v Slovenijo je Kickstarter opozoril na dva slovenska projekta, ki trenutno zbirata denar na platformi, in sicer Woody Car in Yoga Illustration.

Woody Car je električni avtomobilček za otroke, ki je narejen iz slovenskega lesa, za cilj si je avtor projekta Matevž Reberčnik zastavil zbrati 30 tisoč dolarjev. Do zdaj jih je zbral 33, do konca kampanje pa je še 28 dni.

Foto: Kickstarter

Yoga Illustration pa je projekt umetnice Kaje Avberšek, in sicer gre za barvite risbe različnih položajev joge. Zbrati si želi tisoč dolarjev, do zdaj jih je zbrala 148, do konca kampanje pa je še 28 dni.

Foto: Kickstarter

Vas zanima prijava projekta na Kickstarter?

Vsi, ki jih zanima objava kampanje na Kickstarterju, se lahko obrnejo na Kickstarterjevega partnerja v Sloveniji, in sicer na združenje Slovenia Crowdfunding Meetup, oziroma pišejo na e-naslov slovenia@kickstarter.com.

Ustanovitelja združenja Slovenia Crowdfunding meetup sta poleg že omenjenega Nika Klanška še Žiga Berce in Tilen Kegl.

Preberite še: