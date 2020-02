Skupščina Save Turizem potrdila pripojitev Hotelov Bernardin

Skupščina družbe Sava Turizem, ki je v skoraj 100-odstotni lasti Save, je potrdila pripojitev obalnega turističnega podjetja Hoteli Bernardin k Savi Turizem, so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). O pripojitvi bo v petek odločala še skupščina Hotelov Bernardin, ki so v skoraj 87-odstotni lasti Save.

Pogodbo o pripojitvi sta družbi podpisali že decembra lani. Dokument predvideva, da bodo Hoteli Bernardin na Savo Turizem prenesli premoženje, pravice in obveznosti, družba pa bo prenehala. Delničarji Hotelov Bernardin bodo za vsako delnico prejeli 1,0473 delnice družbe Sava Turizem. Ta bo zato izdala 16,8 milijona novih delnic, osnovni kapital družbe pa se bo s tem povečal na 56,5 milijona evrov, poroča STA.

Družbi Sava Turizem in Hoteli Bernardin imata skupaj v lasti po šest hotelov na Obali in Bledu, kamp ter terme v Moravskih Toplicah, Radencih in na Ptuju.

Podjetji sta med tistimi, ki jih želi država vključiti v državni turistični holding, zato pripojitev pomeni korak k ustanovitvi tega novega upravljavca državnih turističnih naložb.

VZMD napovedalo izpodbojno tožbo

Foto: Bojan Puhek VZMD, katerega predstavnik se je poleg Save edini udeležil današnje skupščine, je sicer zaradi nekaterih pomislekov ter skrbi, da bi bili manjšinski delničarji s pripojitvijo oškodovani, napovedalo izpodbojno tožbo.

Skupščini z enakim dnevnim redom sta bili sklicani že konec januarja, a takrat matična družba Sava še ni imela vseh soglasij upnikov za pripojitev, zato so ju morali prestaviti, poroča STA.

Neuradno: sklenjen dogodovor med skladom York in SDH

Pot k potrditvi pripojitve je očitno sprostil dogovor med Slovenskim državnim holdingom (SDH) in skladom York Global Finance za odkup Yorkovega skoraj 43-odstotnega deleža v Savi in njegovih terjatev do te družbe. SDH in Kapitalska družba sta trenutno skupaj nekaj več kot 46-odstotna lastnika Save.

O dogovoru med SDH in Yorkom danes piše časnik Delo. Po njihovih neuradnih informacijah je SDH za Yorkov delež in okoli deset milijonov evrov terjatev odštel približno 50 milijonov evrov. Ne SDH ne York za Delo teh informacij nista potrdila.

Katera vsa podjetja bodo padla v državni holding?

Zeleno luč za ta odkup je sicer SDH dobil v začetku meseca, ko mu je vlada, ki opravlja tekoče posle, dala soglasje k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020. Dokument vsebuje tudi načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti na posebnem holdingu, poroča STA.

Tega bi morali po prvih načrtih vlade potrditi že sredi lanskega leta, a se je vse skupaj zavleklo, neuradno zaradi nesoglasij, katera institucija naj turistični holding upravlja, SDH ali Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Natančna vsebina načrta konsolidacije in upravljanja turističnih družb ni javno objavljena. Znano je med drugim, da naj bi naložbe konsolidirali na posebni družbi, ki jo je DUTB po zaplembi delnic Istrabenz Turizma že ustanovila, a je s prenosom lastništva Istrabenz Turizma in Thermane čakala na vladno potrditev načrtov. Na državnem turističnem holdingu naj bi bile poleg Istrabenz Turizma in Thermane še naložbe v družbah Sava Turizem (s Hoteli Bernardin), Hit Alpinea, Terme Olimia, Adria Ankaran in Unitur.