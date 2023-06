Skupščina Cinkarne Celje zavrnila možnost letošnjega izplačila dividend

Delničarji Cinkarne Celje so na današnji skupščini zavrnili nasprotne predloge, po katerih bi družba letos izplačala dividende. S tem so potrdili načrte vodstva, ki dividend letos ne načrtuje, ker je družba prejela državno pomoč. Bilančni dobiček bo tako ostal nerazporejen.

Vodstvo Cinkarne Celje je sredi aprila napovedalo, da letos ne načrtuje izplačila dividend, saj je družba prejela državno pomoč za omilitev posledic energetske krize. Če bi izplačala del dobička, bi morala prejeta sredstva z obrestmi vrniti, to pa bi zanjo pomenilo večjo premoženjsko škodo. Tako je vodstvo delničarjem predlagalo, da bilančni dobiček za lani v višini 25,01 milijona evrov ostane nerazporejen.

Drugače menijo v Vseslovenskem združenju malih deležnikov (VZMD), Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS) in podjetju Envestor. V VZMD so predlagali, da se za izplačilo dividend nameni 23,4 milijona evrov oziroma tri evre bruto na delnico, dividende pa bi izplačali v 2024. Po predlogu MDS bi za dividende namenili 21,69 milijona evrov oziroma 2,776 evra bruto na delnico ter za povračilo državne pomoči 3,05 milijona evrov. Podjetje Envestor pa je predlagalo, da se za izplačilo dividend nameni 25 milijonov evrov bilančnega dobička oziroma 3,20 evra bruto na delnico, izplačane pa bi bile januarja 2024.

Skupščina je vse tri predloge zavrnila

Na to so se ostro odzvali v VZMD, kjer so odločitev v sporočilu za javnost označili za "še en resen in škodljiv korak nazaj pri odnosu do vlagateljev ter kulturi delničarstva in korporativnega upravljanja v Sloveniji".

V vodstvu družbe so s "sicer neobičajnim" razpletom glasovanja zadovoljni. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, jim tako ne bo treba vračati pomoči, kar jim bo omogočilo večjo konkurenčnost. "Naši tekmeci imajo kar nekaj tovarn postavljenih zunaj Evrope, kjer so cene električne energije in zemeljskega plina precej nižje," je dejal predsednik uprave Aleš Skok.

"Za ohranjanje odličnih rezultatov poslovanja mora Cinkarna vlagati v rast in razvoj. Izpolnjevati mora merila, ki nam jih nalagata v Evropskem parlamentu sprejeta zeleni dogovor in kemijska trajnostna strategija. Energetska samooskrba iz obnovljivih virov ali na primer nični izpusti toplogrednih plinov so všečni cilji, s katerimi se lahko vsi poistovetimo. A za to so nujna precejšna finančna sredstva," je poudaril.

Skupščina je poleg tega danes podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za lansko poslovno leto, predlog uprave glede odkupa lastnih delnic pa je zavrnila, s skupščine poroča časnik Finance. Po predlogu bi lahko družba eno leto kupovala delnice po ceni, ki ne bi smela biti nižja od 14 evrov in višja od 29 evrov na delnico. Družba jih bi pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. V MDS so predlagali, da bi pooblastilo veljalo dve leti, a je skupščina tudi ta predlog zavrnila.