Skupina Petrol v devetmesečju s 95 milijoni evrov dobička

V prvih devetih mesecih letos je skupina Petrol ustvarila 5,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar predstavlja 26-odstotni padec v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta zaradi nižjih cen naftnih derivatov ter zmanjšanega obsega trgovanja z elektriko in zemeljskim plinom ob hkrati nižjih cenah teh dveh energentov na spot in terminskih trgih. Količinska prodaja goriv in derivatov se je zmanjšala za šest odstotkov.

Padec prodaje je po navedbah Petrola posledica regulacije cene naftnih derivatov v lanskem letu, ko so bile cene naftnih derivatov v večini obdobja nižje kot v sosednjih državah, kar je takrat povečevalo prodajo. V segmentu trgovskega blaga in storitev je skupina Petrol dosegla 12-odstotno rast prihodkov od prodaje. Prodaja zemeljskega plina je znašala 11,4 TWh, električne energije 9,4 TWh in toplotne energije 97,4 tisoč MWh.

Zaradi močnega vpliva zunanjih dejavnikov na gibanje prihodkov od prodaje je za ocenjevanje uspešnosti skupine Petrol ustreznejši kazalnik prilagojeni kosmati poslovni izid, povečan za neto izvedene finančne instrumente in zahtevke do Borzena za nadomestilo za izgubljen prihodek od prodaje zaradi regulacije cen električne energije in zemeljskega plina. Ta se je glede na enako obdobje lani povečal za 45 odstotkov in dosegel 544,3 milijona evrov. Stroški iz poslovanja so se povečali za 19 odstotkov na 424 milijonov evrov, predvsem zaradi višjih cen energentov in stroškov dela.

EBITDA je dosegel 201,9 milijona evrov, kar je 105-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom, zlasti zaradi stabilizacije trga goriv in posledično zmernejše regulacije cen. Poslovni izid iz poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2023 znaša 126,9 milijona evrov, čisti poslovni izid pa se je povečal na 95 milijonov evrov.