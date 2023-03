Skupina Krka je nekoliko navzgor popravila višini dobička iz poslovanja in čistega dobička v 2022, ki ju je objavila v prvi oceni lanskega poslovanja konec januarja. Dobiček iz poslovanja je za 0,9 milijona evrov višji kot v prvi oceni in znaša 381,2 milijona evrov, čisti dobiček pa je višji za 2,5 milijona evrov in znaša 363,7 milijona evrov. V Rusiji so prihodke od prodaje povečali za 16 odstotkov glede na leto 2021.

Čisti dobiček skupine je bil lani v primerjavi z letom 2021 višji za 18 odstotkov, dobiček iz poslovanja pa za sedem odstotkov, so danes sporočili iz Krke, potem ko se je z nerevidiranimi izkazi poslovanja v sredo seznanil nadzorni svet družbe. Ta bo letno poročilo sicer objavila 13. aprila.

Skupina Krka je sicer lani ustvarila rekordno prodajo. Prihodki skupine so namreč znašali 1,7 milijarde evrov, kar je 148,3 milijona evrov oziroma deset odstotkov več kot leta 2021. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja rasti prodaje 6,3-odstotna.

V skupini Krka je bila po prodaji največja regija Vzhodna Evropa s 623,4 milijona evrov in 36,5-odstotnim deležem. Glede na leto prej se je prodaja povečala za 14 odstotkov. V Ruski federaciji so prodali za 387 milijonov evrov izdelkov, kar je 16 odstotkov več kot leta 2021. V dveh družbah, marketinško-distribucijski in proizvodni, proizvedejo več kot 70 odstotkov vseh izdelkov ter jih prodajo na ruskem trgu. Proizvodnja poteka nemoteno, povpraševanje po izdelkih v Ruski federaciji pa je primerno. V Ukrajini, kjer imajo lastno marketinško družbo, so se prilagodili razmeram in uspešno poslovali. Prodali so za 95,2 milijona evrov izdelkov, kar je en odstotek manj kot leta 2021. Na vseh drugih trgih v regiji so dosegli rast prodaje.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je v današnjem sporočilu za javnost ponovil, da lanski poslovni rezultati kažejo, da so odzivni in dobro pripravljeni, da se lahko v spremenjenih okoliščinah poslovanja s pomočjo odpornega poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodijo priložnostim in izzivom. "Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje," je zatrdil.

Družba Krka je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila prihodke od prodaje v višini 1,6 milijarde evrov, kar je 12 odstotkov več kot leta 2021. Dobiček iz poslovanja je bil večji za 31 odstotkov in je znašal 357,9 milijona evrov, čisti dobiček v višini 348,2 milijona evrov pa se je okrepil za 42 odstotkov.