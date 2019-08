Sejem vse sejmov ponovno odpira vrata

Se še spomnite, ko se je na sejmu dobilo vse in to po zelo ugodnih cenah? Ti časi so ponovno tu, pred vrati je namreč že 52. MOS . "Sejem vseh sejmov" bo med 10. in 15 septembrom na enem mestu združil več kot 1.500 razstavljavcev in sto tisoč obiskovalcev.

Sejmi so prav poseben "medij" z enkratnimi lastnostmi in so skozi zgodovino prehodili dolgo pot. Omogočajo večnamenski stik s celotno panogo in trgom ter svojstveno izkušnjo novih izdelkov prek vseh čutov.

Na sejme gremo, ker so interaktivni, ker lahko iz prve roke dobimo povratne informacije, ker so sejmi kompleksen prikaz izbrane panoge, trga in ker omogočajo osebno prodajo in oseben stik s stranko.

Nenazadnje so sejmi stičišča kakovostnih izdelkov, odnosov iz oči v oči, so tisto, kar na enem mestu združuje večino ponudnikov določenega segmenta in vam tako prihranijo dragoceni čas, podjetnikom ponujajo ogromno poslovnih priložnosti in vam na dlani ponudijo spontane ideje. Prav takšen je in bo tudi letos 52. MOS v Celju.

Pojem za sejem

Celjski sejem je v Sloveniji vsekakor pojem, ko govorimo o sejemski dejavnosti. Sejem se ponaša s tradicijo, ki sega v drugo polovico 19. stoletja, ko je bila v Celju prva sodobna sejemska prireditev. Šlo je za kmetijstvo razstavo, že takrat pa so svoje izdelke na ogled postavili tudi lokalni obrtniki. Več kot sto let pozneje, v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je Celje postalo nekakšno središče slovenske obrti.

Celje že dolgo ni prostor, kjer razstavljajo izdelke in predstavljajo svoje storitve le domači obrtniki in podjetja. Celjski sejem je danes mednarodno prepoznavno sejmišče in razstavišče. Mednarodni obrtni sejem (MOS) v Celju je največja sejemska prireditev v Sloveniji in ena največjih v Evropi.

Pet področij

MOS, poslovno-sejemska prireditev, bo letos razdeljena na pet področij: MOS Dom, MOS Tehnika, MOS Turizem, MOS B2B in MOS Plus. MOS spremljajo tudi predavanja, dogodki in delavnice s posameznih področij, kjer lahko dobite številne koristne informacije v zvezi z gradnjo doma ali ustanavljanjem podjetja.

Sejem ima tradicionalno tudi državo partnerico, kar dodatno olajša vzpostavitev gospodarskih vezi med državama. Letos je to Črna gora.

14 razlogov, zakaj ne smete manjkati na letošnjem Celjskem sejmu: Ker boste na enem mestu in v enem dnevu našli vse odgovore ter vse novosti in rešitve. Ker so razstavljavci mojstri in strokovnjaki na svojem področju. Ker boste lahko kupovali s sejemskimi popusti. Ker boste našli izdelke, za katere niste niti vedeli, da obstajajo. Ker bo obisk doživetje kot včasih. Ker nikoli ni na enem mestu združenih toliko poslovnih priložnosti. Ker se lahko seznanite z vsemi novostmi na področju poslovanja. Ker bo sodelovanje z državo partnerico še posebej olajšano. Ker lahko obisk vašemu poslu samo koristi. Ker bo poleg nove na sejmu zbrana tudi rabljena oprema. Ker boste odkrili destinacije, ki se jih splača obiskati. Ker boste dobro jedli in pili. Ker je MOS največja sejemska prireditev s Sloveniji, z 52-letno tradicijo. Ker boste z eno vstopnico v istem dnevu na velikem Celjskem sejmišču obiskali še štiri druge sejme, ki potekajo pod skupnim imenom MOS.

Ko kakovost dobi svoj pomen

Na letošnjem Celjskem sejmu bo tudi Robert, vesel, iznajdljiv in vztrajen 54-letni strojni tehnik. Služba mu dopušča prilagodljiv urnik, zato preostali čas izkoristi za domača popravila. Če doma najde nekaj, kar je treba popraviti, mu to da dodatno energijo.

Nič mu ni v breme, ravno obratno, to počne za svojo dušo, sprostitev. Vendar dober izdelek lahko naredi le s kakovostnim orodjem.

Jezijo ga vrtalni stroji, ki jim po nekaj urah zmanjka baterije, in šibki brusilni stroji, ki mu za kakšen zahtevnejši kos lesa vzamejo mnogo časa. Pogreša čase, ko je bilo na trgu le nekaj ponudnikov določenega orodja, vendar si vedel, da boš v vsakem primeru kupil kakovosten izdelek. Zdaj prednjači le številčnost. Robert se ponovno loteva domačega projekta, zato se je odločil zamenjati vse staro orodje.

Obiskal bo letošnji MOS Tehnika, saj se zaveda, da bo tam dobil vse, kar potrebuje. Na MOS-u se namreč trudijo izbirati razstavljavce, ki jim ni pomembna le velika količina različnih izdelkov, temveč se raje posvetijo njihovi kakovosti.

Ko spontani izleti niso več le želja

Na sejmu pa ne bo manjkala tudi Ana, 26-letna študentka biologije, ki pa jo zanima mnogo stvari. Rada šiva, ustvarja, dekorira, se posveča improvizaciji, bere, ko dovoljuje čas, pa tudi pobegne kam v tuje dežele. Veliko interesov zapolni njen vsakdan do zadnje minute. Vendar ji zmanjka časa za spontane odločitve. Spominja se doživetij z družino. Zaželeli so si oddiha, naslednji dan pa že zajtrkovali ob prikolici nekje na Jadranu. Počutila se je svobodno. Pogreša, da bi med natančno organiziranim urnikom kakšno stvar brezskrbno izpustila in preprosto užila trenutek z najbližjimi.

Ana želi obuditi spomine in jih spremeniti v resničnost. Zato se je odločila obiskati letošnji MOS Turizem. Ve, da bo tam s pomočjo strokovnjakov ugotovila, kaj je tisto pravo za njo. Naj bo to šotor, prikolica ali avtodom, v petek se bo odločila, da gre na morje, v soboto pa že zajtrkovala nekje ob Jadranu.

Kot rečeno, MOS ni le MOS tehnika in MOS Turizem. MOS so tudi trije drugi sejmi, ki sočasno potekajo na sejmišču. Vse lahko obiščete le z eno karto! Na spodnji sliki so označene dvorane, v katerih boste našli vse sklope MOS-a. MOS Dom Sejem za dom; našli boste vse od opeke do sedežne garniture. Za tiste, ki gradijo in obnavljajo. MOS Turizem Ponudba kampinga in karavaninga, turističnih destinacij in kulinaričnih dobrot. Za tiste, ki radi uživajo. MOS Tehnika Sejem malih in velikih mojstrov. Oprema in materiali za delo doma ali v delavnici. Za tiste, ki radi ustvarjajo. MOS B2B Dogodek poslovnih priložnosti; idealen za mreženje z domačimi in tujimi podjetniki. Za ambiciozne. MOS Plus Sejem kot nekoč; najštevilčnejši izdelki po ugodnih sejemskih cenah. Prav za vsakogar.

Kje in kdaj? 10.–15. september 2019,

vsak dan od 9:00 do 19:00, razen 15. septembra od 9:00 do 18:00,

ena karta za pet sejmov,

VSTOPNICE. Parkiranje Okrog sejmišča boste našli veliko število označenih uradnih sejemskih parkirnih mest, kjer boste za celodnevno parkiranje avtomobila odšteli samo 4 EUR, vsak dan po 16. uri pa je parkiranje BREZPLAČNO!