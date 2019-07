Se želite uspešno spoprijeti z izzivi starajoče se delovne sile? Pridružite se nam na brezplačnih delavnicah!

Oglasno sporočilo

Intenzivno staranje prebivalstva je neizogibno dejstvo. Demografske projekcije predvidevajo nadaljnje podaljševanje življenjske dobe, nižanje rodnosti in velike spremembe v starostni strukturi prebivalstva, predvsem v deležu delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših. Po napovedih bo pri nas že leta 2022 vsak četrti zaposleni starejši od 55 let, zato je treba spremeniti odnos do zaposlenih, zlasti starejših, in se z njimi načrtno ukvarjati.

Upravljanje starejših zaposlenih je velik kadrovski izziv, hkrati pa tudi priložnost za spodbujanje njihovih kompetenc, podaljševanje in povečanje njihove delovne aktivnosti ter odpravljanje napačnih in neresničnih stereotipov o njih.

Pri tem vam lahko pomagajo delavnice ZAVZETI ASI, da se boste lahko uspešno spopadali z demografskimi spremembami in njihovimi vplivi v vaši organizaciji.

Delavnice so bile prvič izvedene marca in aprila letos, vam pa se ponuja možnost, da se jih udeležite v septembru.

Jesenski cikel delavnic bo v Kongresnem centru Thermana v Laškem in je sestavljen iz petih delavnic:

10. 9. 2019 : Demografske spremembe, izzivi in strategije razvoja starejših zaposlenih

: Demografske spremembe, izzivi in strategije razvoja starejših zaposlenih 17. 9. 2019 : Zakonodaja in starejši zaposleni

: Zakonodaja in starejši zaposleni 24. 9. 2019 : Zdravje pri delu in starejši zaposleni

: Zdravje pri delu in starejši zaposleni 1. 10. 2019 : Starejši zaposleni – vaša priložnost in odgovornost (vodenje, razvoj in motiviranje starejših zaposlenih)

: Starejši zaposleni – vaša priložnost in odgovornost (vodenje, razvoj in motiviranje starejših zaposlenih) 8.–9. 10. 2019: Čustvena inteligenca za medgeneracijsko sodelovanje

Delavnice, ki jih izvajajo priznani domači in tuji strokovnjaki, so namenjene vodjem in vsem tistim, ki se v svojih organizacijah ukvarjajo z razvojem zaposlenih. Povzemajo ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih ter so zastavljene tako, da bodo lahko udeleženci pridobljena znanja prenesli v svoja podjetja. Vsaka delavnica vsebuje tudi praktični del, udeleženci pa bodo svoje znanje poglobili in utrdili še s krajšimi prispevki ali nalogami. Ob koncu cikla bodo prejeli potrdilo, da so se izobraževanja udeležili in postali glasniki razvoja starejših zaposlenih.

Število mest na delavnicah omejeno, zato se čim prej prijavite!

Prijave sprejemamo tukaj, in sicer do 18. 8. 2019.

Prenesite praktična znanja in primere dobrih praks ter uvedite strategijo upravljanja starejših zaposlenih tudi v vaši organizaciji. Naj starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen vašega podjetja!

O projektu ASI Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI je projekt, ki odgovarja na izzive družbe s starajočo se delovno silo, na ozaveščanje delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih, odpravo stereotipov o starejših zaposlenih, predvsem pa ponuja podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter okrepitev njihovih kompetenc in motivacije za podaljšanje delovne aktivnosti. Za več informacij o aktivnostih projekta ASI se lahko obrnete na nas prek e-pošte asi@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 878.

Naročnik oglasne vsebine je JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE.