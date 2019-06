SDH s prodajo 10 odstotkov NLB iztržil 109,5 milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski državni holding (SDH) je zaključil postopek privatizacije NLB. Danes je poučenim vlagateljem prodal celotni preostali 10-odstotni lastniški delež države minus eno delnico, skupna kupnina od prodaje pa je nanesla 109,5 milijona evrov. Slovenija je s 25 odstotki in eno delnico ostala največja posamična delničarka NLB.

Kot so danes v imenu države sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), so prodali 1.999.999 navadnih delnic NLB oz. deset odstotkov minus eno delnico, in sicer v obliki pospešenega zbiranja potencialnih nakupnih naročil dobro poučenih vlagateljev za nakup delnic ali globalnih potrdil o lastništvu, ki predstavljajo delnice.

SDH je pri prodaji dosegel ceno 54,75 evra za delnico in 10,95 evra za globalno potrdilo o lastništvu (GDR).

Država bo prejela še skoraj 124 milijonov evrov dividend

Delnicam, ki so bile predmet prodaje, so pripadle tudi dividende v višini 7,13 evra na delnico, kar pomeni, da bo država iz naslova teh delnic v letu 2019 skupaj prejela 123,8 milijona evrov.

Prenos in plačilo delnic je predviden za ta petek.

"Z navedeno transakcijo so se v lastniško strukturo NLB uvrstili kakovostni mednarodni institucionalni investitorji, kar predstavlja pomembno osnovo za zagotavljanje konkurenčnosti banke in za njen nadaljnji razvoj v prihodnje," so poudarili v SDH.